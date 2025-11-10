हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशभोपाल में मॉडल खुशबू अहिरवार के साथ लव जिहाद! आरोपी कासिम अहमद पर हत्या का आरोप

भोपाल में मॉडल खुशबू अहिरवार के साथ लव जिहाद! आरोपी कासिम अहमद पर हत्या का आरोप

Bhopal News: खुशबू की मां ने बताया की कल रात कासिम का कॉल आया और उसने कहा की खुशबू की बॉडी अकड़ गई है. पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 10 Nov 2025 04:32 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बेहद चौंकाने वाला सामने आया है, जहां खुशबू अहीरवार नाम की लड़की की कल रात मौत हो गई. लड़की के परिवार का आरोप है की उसकी हत्या कासिम अहमद ने की है. कासिम ने खुशबू की मां से कहा उसकी मौत हो गई.

खुशबू की मां ने बातचीत में बताया की कल रात कासिम का कॉल आया और उसने कहा की खुशबू की बॉडी अकड़ गई है और उसे मैं भोपाल के चिरायु अस्पताल लेकर गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिवार ने ये भी कहा कि खुशबू जिसे वो प्यार से खुशी कहते थे उसकी बॉडी पर मारपीट के निशान मिले है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा

वहीं खुश्बू अहीरवार का पोस्ट मोर्टम किया जा रहा है. इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा की खुशबू की मौत आख़िरकार कैसे हुई. क्या उसकी हत्या की गई या फिर नेचुरल डेथ हुई. कासिम अहमद पहले से आदतन आरोपी है. वह पहले भी जेल जा चुका है. कासिम शराब का अवैध कारोबार करता है. सूत्रों के मुताबिक कासिम खुश्बू के मोबाइल से ही लेनदेन का काम करता था. पुलिस को कुछ लेन देन भी मिला है.

हर एंगल पर जांच कर रही पुलिस 

पुलिस ने आरोपी कासिम को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. जानकारी के मुताबिक कासिम और खुशबू उज्जैन से भोपाल आ रहे थे तब ही बैरागढ़ में लड़की की तबियत खराब हो गई, जिसे चिरायु अस्पताल में उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस में चिरायु अस्पताल से ही आरोपी कासिम को गिरफ्तार कर लिया.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read
Published at : 10 Nov 2025 04:25 PM (IST)
Tags :
Love Jihad MP News Bhopal News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इस मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट!
यूपी में SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इस मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट!
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
Regional Cinema
Box Office: हक', 'थामा' के आगे चमत्कार कर रही ये फिल्म, 31वें दिन किया छप्पर फाड़ कलेक्शन, जानकर होश न उड़ जाएं तो कहना
'हक', 'थामा' के आगे इस फिल्म ने चुपके से कर डाला चमत्कार, 31वें दिन नोटों की हुईं बारिश
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News: चुनाव से पहले देश के 3 आतंकियों को गुजरात पुलिस ने किया बेनकाब, सामने आई तस्वीर
Faridabad Terrorist: फरीदाबाद में आतंकी साजिश पर पुलिस ने जो बताया हैरान कर देगा | Terrorism
Faridabad Terrorist:J&K पुलिस ने ABP न्यूज के कैमरे पर देश के आतंकियों का किया पर्दाफाश | Terror
Faridabad Terrorist: आतंकी डॉक्टरों ने ऐसे रची थी तबाही की दर्दनाक कहानी | Breaking News
Shining Tools Ltd IPO Review | ₹17.10 Cr IPO | Should You Invest or Not
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इस मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट!
यूपी में SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इस मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट!
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
Regional Cinema
Box Office: हक', 'थामा' के आगे चमत्कार कर रही ये फिल्म, 31वें दिन किया छप्पर फाड़ कलेक्शन, जानकर होश न उड़ जाएं तो कहना
'हक', 'थामा' के आगे इस फिल्म ने चुपके से कर डाला चमत्कार, 31वें दिन नोटों की हुईं बारिश
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: अब तक नहीं हारा कोई मैच, टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ये दक्षिण अफ्रीकी प्लेयर; जानें किसकी हो रही बात
अब तक नहीं हारा कोई मैच, टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ये दक्षिण अफ्रीकी प्लेयर; जानें किसकी हो रही बात
यूटिलिटी
एक से ज्यादा हैं क्रेडिट कार्ड तो न करिएगा ये गलती, खराब हो जाएगा आपका सिबिल स्कोर
एक से ज्यादा हैं क्रेडिट कार्ड तो न करिएगा ये गलती, खराब हो जाएगा आपका सिबिल स्कोर
ट्रेंडिंग
भाई ने ग्रैविटी को मात दे दी... फुल स्पीड ट्रेन से कूद पड़ा शख्स, सही-सलामत देखकर चौंक उठे यूजर्स
भाई ने ग्रैविटी को मात दे दी... फुल स्पीड ट्रेन से कूद पड़ा शख्स, सही-सलामत देखकर चौंक उठे यूजर्स
हेल्थ
बाहर का खाना खाते वक्त ओवरईटिंग से कैसे बचें, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए 8 असरदार टिप्स
बाहर का खाना खाते वक्त ओवरईटिंग से कैसे बचें, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए 8 असरदार टिप्स
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
Embed widget