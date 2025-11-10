भोपाल में मॉडल खुशबू अहिरवार के साथ लव जिहाद! आरोपी कासिम अहमद पर हत्या का आरोप

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बेहद चौंकाने वाला सामने आया है, जहां खुशबू अहीरवार नाम की लड़की की कल रात मौत हो गई. लड़की के परिवार का आरोप है की उसकी हत्या कासिम अहमद ने की है. कासिम ने खुशबू की मां से कहा उसकी मौत हो गई.

खुशबू की मां ने बातचीत में बताया की कल रात कासिम का कॉल आया और उसने कहा की खुशबू की बॉडी अकड़ गई है और उसे मैं भोपाल के चिरायु अस्पताल लेकर गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिवार ने ये भी कहा कि खुशबू जिसे वो प्यार से खुशी कहते थे उसकी बॉडी पर मारपीट के निशान मिले है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा

वहीं खुश्बू अहीरवार का पोस्ट मोर्टम किया जा रहा है. इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा की खुशबू की मौत आख़िरकार कैसे हुई. क्या उसकी हत्या की गई या फिर नेचुरल डेथ हुई. कासिम अहमद पहले से आदतन आरोपी है. वह पहले भी जेल जा चुका है. कासिम शराब का अवैध कारोबार करता है. सूत्रों के मुताबिक कासिम खुश्बू के मोबाइल से ही लेनदेन का काम करता था. पुलिस को कुछ लेन देन भी मिला है.

हर एंगल पर जांच कर रही पुलिस

पुलिस ने आरोपी कासिम को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. जानकारी के मुताबिक कासिम और खुशबू उज्जैन से भोपाल आ रहे थे तब ही बैरागढ़ में लड़की की तबियत खराब हो गई, जिसे चिरायु अस्पताल में उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस में चिरायु अस्पताल से ही आरोपी कासिम को गिरफ्तार कर लिया.