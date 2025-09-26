हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
MP: भोपाल में शुरू हुआ 'I Love Mahakal' कैंपेन, जागृत हिंदू मंच ने लगाया पोस्टर

Bhopal I Love Mahakal Campaign: भोपाल में जागृत हिंदू मंच ने I Love Mahakal कैंपेन शुरू किया. शीतलदास की बगिया मंदिर पर पोस्टर लगाए गए. आयोजकों का कहना है कि यह I Love Mohammad अभियान के खिलाफ नहीं है.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: हसनैन | Updated at : 26 Sep 2025 02:15 PM (IST)
Preferred Sources

देश के अलग-अलग राज्यों में “I Love Mohammad” कैंपेन के बाद अब मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में “I Love Mahakal” कैंपेन की शुरुआत हो गई है. शहर में चमेली बाबा की मजार के सामने स्थित शीतलदास की बगिया मंदिर पर पोस्टर लगाए गए हैं. इस अभियान की शुरुआत जागृत हिंदू मंच ने की है.

बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कहा कि यह कैंपेन जागृत हिंदू मंच के माध्यम से चलाया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका “I Love Mohammad” अभियान के खिलाफ कोई इरादा नहीं है. उन्होंने कहा, “हमारे लिए तो साल के 365 दिन त्योहार हैं. हमने गणेश चतुर्थी के समय भी इसी तरह के पोस्टर लगाए थे.”

दुर्गेश केसवानी ने हिंदू त्योहारों के दौरान जुलूसों में होने वाले पथराव पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि किस प्रकार के घटनाक्रम स्थानीय स्तर पर ध्यान देने लायक हैं.

'I Love Mohammad कैंपेन से कोई संबंध नहीं'

आयोजक यह साफ कर रहे हैं कि “I Love Mahakal” का “I Love Mohammad” कैंपेन से कोई संबंध नहीं है. लेकिन यह पोस्टर ऐसे समय पर लगाया गया है जब पूरे देश में “I Love Mohammad” पोस्टर पर विवाद गरमा चुका है. इस वजह से कई लोग इसे उसी कैंपेन का जवाब मान रहे हैं.

'स्थानीय संस्कृति को प्रमोट करना मकसद'

जागृत हिंदू मंच के आयोजकों का कहना है कि उनका मकसद केवल धार्मिक भावनाओं और स्थानीय संस्कृति को प्रमोट करना है. उनका जोर किसी अन्य धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है. मंच का कहना है कि यह अभियान केवल भोपाल में ही नहीं, बल्कि अन्य शहरों में भी समय-समय पर आयोजित किया जाएगा.

भोपाल के नागरिकों ने इस पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है. कुछ लोग इसे हिंदू संस्कृति और धार्मिक पहचान को बढ़ावा देने वाला मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे संवेदनशील समय में विवाद पैदा करने वाला भी समझ रहे हैं.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Published at : 26 Sep 2025 02:15 PM (IST)
Bhopal News MP News
