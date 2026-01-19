भोपाल: लिफ्ट के नीचे 10 दिन तक दबा रहा 77 साल के बुजुर्ग का शव, बदबू से हुआ खुलासा

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक पॉश कॉलोनी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. मिसरोद थाना क्षेत्र स्थित चिनार ड्रीम सिटी में रहने वाले 77 वर्षीय गिरी गोस्वामी की मौत लिफ्ट के डक्ट में गिरने से हो गई. हैरानी की बात यह है कि उनका शव करीब 10 दिनों तक लिफ्ट के गड्ढे के नीचे पड़ा रहा. इस दौरान लिफ्ट लगातार ऊपर-नीचे चलती रही.

10 दिन तक लापता, फिर बदबू से खुला राज

पुलिस के मुताबिक, मृतक के परिजनों ने 10 दिन पहले थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने जांच भी शुरू की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला.

करीब 10 दिन बाद जब सोसाइटी की लिफ्ट से तेज बदबू आने लगी, तब संदेह हुआ. लिफ्ट को रोककर जब नीचे देखा गया तो डक्ट में बुजुर्ग का शव मिला.

लिफ्ट में बैठने के बाद हुआ हादसा

परिजनों का कहना है कि गिरी गोस्वामी किसी काम से बाहर जाने की बात कहकर घर से निकले थे. वे लिफ्ट में सवार हुए, लेकिन इसके बाद वापस नहीं आए. आशंका है कि लिफ्ट की खराबी के चलते वे डक्ट में गिर गए, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी.

पहले भी खराबी की शिकायतें, फिर भी लापरवाही

स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि सोसाइटी की कई लिफ्टें लंबे समय से खराब हैं. इस संबंध में कई बार सोसाइटी प्रबंधन से शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. अब इस लापरवाही ने एक बुजुर्ग की जान ले ली.