राजधानी भोपाल के निशातपुरा इलाके स्थित कमल नगर में बक्से में मिली लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. 24 घंटे के अंदर मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है. पुलिस ने बताया कि 7-8 फरवरी की दरमियानी रात मिसबाह नाम की लड़की की हत्या की गई, 8 फरवरी को शव को वॉटर टैंक में ठिकाने लगाया गया. मर्डर करने वाले आरोपी समीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी समीर कमल नगर स्थित ही हाउसिंग बोर्ड के क्वार्टर में रहता है. आरोपी समीर ने ही लड़की की हत्या की है. हत्या के बाद 8-10 घंटे शव को घर पर ही आरोपी ने रखा था. लड़की की हत्या गला घोंटकर की गई है जिसमें आरोपी के परिवारवालों ने शव को बक्सा में बंद कर ठिकाने लगाने में मदद भी की.

भोपाल मर्डर केस में समीर समेत 4 गिरफ्तार

घटना में आरोपी की मां, बहन और भाई भी शामिल था, पुलिस ने मुख्य आरोपी समीर के अलावा अन्य तीन सहयोगी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में समीर ने बताया कि दोनों की दोस्ती ऑनलाइन डेटिंग एप के जरिए हुई थी. करीब 3-4 महीनों से लड़की समीर के घर पर रह रही थी. दोस्त कहकर लड़की को समीर घर लाया था, इससे पहले लड़की को समीर होटल और अलग-अलग जगह पर रख चुका था.

लड़की के समीर के घर पर आने के बाद से कलह!

लड़की के घर में आने के कारण समीर की उसकी पत्नी से लड़ाई होने लगी. लड़की के घर पर आने के बाद समीर की पत्नी गुस्सा में अपने मायके जबलपुर चली गई थी, समीर की पहली शादी के बाद उसकी वाइफ उसे छोड़ कर जा चुकी है, फिलहाल दूसरी पत्नी के साथ समीर कमल नगर में रह रहा था, और समीर की प्रेमिका के तौर पर मिस्बाह उसके साथ रहने आई थी.

समीर से शादी करना चाहती थी उसकी प्रेमिका!

बताया जा रहा है कि लड़की समीर से शादी करना चाहती थी, लेकिन समीर ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद घर में विवाद बढ़ता देख समीर ने लड़की की हत्या कर दी. लड़की का नाम मिसबाह है जो गोंदीया महाराष्ट्र की रहने वाली है. मुखबिर तंत्र, तकनीकी साक्ष्य और स्थानीय स्तर पर गहन पूछताछ से मामले का खुलासा हुआ. मृतक लड़की की उम्र 22 वर्ष है. संदेह के आधार पर समीर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, पूछताछ के दौरान आरोपी समीर ने अपराध स्वीकार किया.

आरोपी अपनी प्रेमिका से छुड़ाना चाहता था पीछा!

मृतक युवती आरोपी के साथ अक्टूबर 2025 से भोपाल में कमल नगर स्थिति आरोपी के घर में लिव इन में रह रही थी. आरोपी और मृतिका के मध्य पिछले कुछ समय से वाद विवाद बना हुआ था. आरोपी मृतिका को अपने साथ नहीं रखना चाहता था और उससे पीछा छुडना चाहता था. जिस पर मृतिका आरोपी से अलग होने के लिये पैसो की मांग करती थी. 7-8 फरवरी की दरम्यानी रात को इसी विवाद के कारण झगड़ा बढ़ जाने पर उसने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना के समय घर में मौजूद अपने भाई, मां और बहन को घटना की जानकारी दी.

सेप्टिक टैंक में फेंककर शव को लगाया ठिकाने!

आरोपी और उसके परजनो ने मृतक युवती मिसबाह के शव को लोहे की पेटी मे रखकर एक दिन घर में छुपाये रखा और अगले दिन शव को ठिकाने लगाने की जगह को तलाश कर रात के समय अपनी मां, बहन और भाई के सहयोग से शव को पेटी सहित पास में बने सेप्टिक टैंक में फेंक देने की बात स्वीकार की. जिस लोहे की पेटी में मृतिका का शव रखा गया था उसे जप्त कर लिया गया. पुलिस और जानकारी जुटाने के लिए फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम