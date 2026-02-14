हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशभोपाल: बक्से में मिले शव के मामले का खुलासा, प्रेमी ने की थी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या, गिरफ्तार

भोपाल: बक्से में मिले शव के मामले का खुलासा, प्रेमी ने की थी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या, गिरफ्तार

Bhopal Crime News: भोपाल में प्रेमिका की हत्या की घटना में आरोपी की मां, बहन और भाई भी शामिल था. पुलिस ने मुख्य आरोपी समीर के अलावा अन्य तीन सहयोगी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Feb 2026 10:57 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी भोपाल के निशातपुरा इलाके स्थित कमल नगर में बक्से में मिली लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. 24 घंटे के अंदर मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है. पुलिस ने बताया कि 7-8 फरवरी की दरमियानी रात मिसबाह नाम की लड़की की हत्या की गई, 8 फरवरी को शव को वॉटर टैंक में ठिकाने लगाया गया. मर्डर करने वाले आरोपी समीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी समीर कमल नगर स्थित ही हाउसिंग बोर्ड के क्वार्टर में रहता है. आरोपी समीर ने ही लड़की की हत्या की है. हत्या के बाद 8-10 घंटे शव को घर पर ही आरोपी ने रखा था. लड़की की हत्या गला घोंटकर की गई है जिसमें आरोपी के परिवारवालों ने शव को बक्सा में बंद कर ठिकाने लगाने में मदद भी की.

भोपाल मर्डर केस में समीर समेत 4 गिरफ्तार

घटना में आरोपी की मां, बहन और भाई भी शामिल था, पुलिस ने मुख्य आरोपी समीर के अलावा अन्य तीन सहयोगी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में समीर ने बताया कि दोनों की दोस्ती ऑनलाइन डेटिंग एप के जरिए हुई थी. करीब 3-4 महीनों से लड़की समीर के घर पर रह रही थी. दोस्त कहकर लड़की को समीर घर लाया था, इससे पहले लड़की को समीर होटल और अलग-अलग जगह पर रख चुका था.

लड़की के समीर के घर पर आने के बाद से कलह!

लड़की के घर में आने के कारण समीर की उसकी पत्नी से लड़ाई होने लगी. लड़की के घर पर आने के बाद समीर की पत्नी गुस्सा में अपने मायके जबलपुर चली गई थी, समीर की पहली शादी के बाद उसकी वाइफ उसे छोड़ कर जा चुकी है, फिलहाल दूसरी पत्नी के साथ समीर कमल नगर में रह रहा था, और समीर की प्रेमिका के तौर पर मिस्बाह उसके साथ रहने आई थी.

समीर से शादी करना चाहती थी उसकी प्रेमिका!

बताया जा रहा है कि लड़की समीर से शादी करना चाहती थी, लेकिन समीर ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद घर में विवाद बढ़ता देख समीर ने लड़की की हत्या कर दी. लड़की का नाम मिसबाह है जो गोंदीया महाराष्ट्र की रहने वाली है. मुखबिर तंत्र, तकनीकी साक्ष्य और स्थानीय स्तर पर गहन पूछताछ से मामले का खुलासा हुआ. मृतक लड़की की उम्र 22 वर्ष है. संदेह के आधार पर समीर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, पूछताछ के दौरान आरोपी समीर ने अपराध स्वीकार किया.

आरोपी अपनी प्रेमिका से छुड़ाना चाहता था पीछा!

मृतक युवती आरोपी के साथ अक्टूबर 2025 से भोपाल में कमल नगर स्थिति आरोपी के घर में लिव इन में रह रही थी. आरोपी और मृतिका के मध्य पिछले कुछ समय से वाद विवाद बना हुआ था. आरोपी मृतिका को अपने साथ नहीं रखना चाहता था और उससे पीछा छुडना चाहता था. जिस पर मृतिका आरोपी से अलग होने के लिये पैसो की मांग करती थी. 7-8 फरवरी की दरम्यानी रात को इसी विवाद के कारण झगड़ा बढ़ जाने पर उसने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना के समय घर में मौजूद अपने भाई, मां और बहन को घटना की जानकारी दी.

सेप्टिक टैंक में फेंककर शव को लगाया ठिकाने!

आरोपी और उसके परजनो ने मृतक युवती मिसबाह के शव को लोहे की पेटी मे रखकर एक दिन घर में छुपाये रखा और अगले दिन शव को ठिकाने लगाने की जगह को तलाश कर रात के समय अपनी मां, बहन और भाई के सहयोग से शव को पेटी सहित पास में बने सेप्टिक टैंक में फेंक देने की बात स्वीकार की. जिस लोहे की पेटी में मृतिका का शव रखा गया था उसे जप्त कर लिया गया. पुलिस और जानकारी जुटाने के लिए फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

  • समीर पिता स्वं. इकबाल उम्र- 22 साल  निवासी एच 1836 पीले क्वार्टर, कमल नगर करोंद, भोपाल
  • साहिल, पिता निजामुद्दीन, उम्र 20 वर्ष निवासी एच 1836 पीले क्वार्टर,  कमल नगर करोंद, भोपाल
  • सायमा, पिता निजामुद्दीन, उम्र 19 वर्ष, निवासी एच 1836 पीले क्वार्टर,  कमल नगर करोंद, भोपाल
  • शहनाज बी, पति स्व इकबाल, वर्तमान पति निजामुद्दीन, उम्र 53 वर्ष, निवासी एच 1836 पीले क्वार्टर, कमल नगर करोंद,, भोपाल
About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Published at : 14 Feb 2026 10:44 PM (IST)
Tags :
Bhopal MP News MP POlice
