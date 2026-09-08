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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'काजी कैंप पर मिसाइल गिरा दो', भोपाल BJP विधायक के बयान से सियासी बवाल

'काजी कैंप पर मिसाइल गिरा दो', भोपाल BJP विधायक के बयान से सियासी बवाल

भोपाल की हुजूर सीट से विधायक रामेश्वर शर्मा के 'काजी कैंप' पर मिसाइल दागने वाले बयान से बवाल मच गया. बाद में विधायक ने कहा कि वह भोपाल के नहीं बल्कि इस्लामाबाद के काजी कैंप की बात कर रहे हैं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 08 Sep 2026 02:17 PM (IST)
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक रामेश्वर शर्मा के एक बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है. भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से विधायक रामेश्वर शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्टेज पर खड़े होकर हजारों की तादाद में आई जनता को संबोधित कर रहे हैं और 'काजी कैंप' पर मिसाइल गिराने की बात कह रहे हैं. दरअसल, भोपाल में काजी कैंप नाम का एक मुस्लिम बहुल इलाका है, जिससे विधायक के इस बयान को जोड़ा जा रहा है और इसी के बाद मध्य प्रदेश में सियासी उबाल आ गया है.

वीडियो में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा कहते दिख रहे हैं, "पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की. जब देश में लोग कहते थे कि सुई बनाना नहीं जानते तो मोदी ने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे. तुम करोंद चौराहे पर खड़े होकर मिसाइल लगाओ और काजी कैंप में गिरा दो." यह बात सुनकर सैकड़ों समर्थकों ने तालियां बजाई और शोर किया.

यह भी पढ़ें: सत्य निकेतन हादसा: कटनी के 19 वर्षीय अक्षत यादव की मौत, बेटे का शव देख टूट गए माता-पिता

'भोपाल नहीं, इस्लामाबाद की बात कर रहा था'

बाद में हुजूर विधायक यह क्लियर करते भी दिखे कि वह भोपाल के काजी कैंप की नहीं बल्कि इस्लामाबाद वाले काजी कैंप की बात कर रहे थे. हालांकि, उनके ये स्पष्ट करने से पहले ही लोग उनको समर्थन देते देखे जा सकते हैं.

कांग्रेस ने जताई नाराजगी

BJP के रामेश्वर शर्मा के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश के विपक्षी दल कांग्रेस ने उनकी जमकर आलोचना की. कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने विधायक के बयान को लेकर FIR दर्ज किए जाने की मांग की है. इसको लेकर भोपाल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है.

जीतू पटवारी ने याद दिलाई मोहन भागवत की बात

रामेश्वर शर्मा का कथित मुस्लिम-विरोधी बयान वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया आई. उन्होंने बीजेपी विधायक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की याद दिलाई जब उन्होंने कहा था कि वह हिंदू नहीं जो मुसलमानों को भारत में रहने नहीं देना चाहता. संघ की ऐसी विचारधारा होने के बावजूद बीजेपी के विधायक ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 08 Sep 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
BJP MP News Bhopal News Viral Video
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