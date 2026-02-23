भोपाल के टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र में 15 फरवरी को 10वीं के एक छात्र पर 30 सेकेंड में 27 बार चाकू से हमला किया गया. घटना गणेश चौक स्थित एक स्नूकर क्लब की है, जहां दो नाबालिग आरोपी फिल्मी स्टाइल में क्लब में घुसे और ताबड़तोड़ हमला कर मौके से फरार हो गए. हमले में छात्र के हाथ पर 10 से ज्यादा गहरे कट लगे हैं और उसकी दो उंगलियां भी कट गईं, जबकि कंधे और पीठ पर भी गंभीर चोटों के निशान हैं.

घायल छात्र को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि हमलावर और पीड़ित एक ही कोचिंग में साथ पढ़ते हैं और पुराने विवाद में थप्पड़ मारने का बदला लेने के लिए इस हमले को अंजाम दिया गया. इस घटना का CCTV फुटेज 22 फरवरी को सामने आया. पुलिस ने फिलहाल साधारण धाराओं में एफआईआर दर्ज की है और कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद धाराएं बढ़ाई जाएंगी.