हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशभोपाल: मोबाइल गेम ने छीनी 14 साल के अंश की जिंदगी, मां-बाप को फंदे पर लटका मिला इकलौता बेटा

भोपाल: मोबाइल गेम ने छीनी 14 साल के अंश की जिंदगी, मां-बाप को फंदे पर लटका मिला इकलौता बेटा

Bhopal Ansh Suicide: भोपाल में एक 14 वर्षीय लड़के ने ऑनलाइन गेम में 28 हजार रुपये हारने के बाद आत्महत्या कर ली. वह फ्री फायर गेम का आदी था. माता-पिता के बाहर होने पर उसने यह कदम उठाया.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 04 Feb 2026 12:47 PM (IST)
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसे जानकर हर मां-बाप का दिल दहल जाए. यहां पर 14 साल के मासूम बच्चे की जिंदगी ऑनलाइन गेम की लत ने खत्म कर दी. 14 साल का अंश साहू फ्री फायर गेम खेलने का शौकीन था, लेकिन उसमें 28 हजार रुपये हार गया था. माता-पिता के पैसों का नुकसान होने के डर से मासूम अंश ने अपने ही घर में अपनी जान दे दी. 

अंश के माता-पिता तेरहवीं में गए थे. जब वे घर लौटे तो अपने इकलौते बेटे को फंदे पर लटका पाया. यह दृश्य दुनिया में किसी मां-बाप को कभी न देखना पड़े, लेकिन अंश के माता-पिता को जो सहना पड़ा उसे समझना बहुत मुश्किल है. अपने इकलौते बेटे की मौत से परिवार टूट गया है. 

गेम में दिए टास्क को पूरा करने के दबाव में आत्महत्या?

अंश साहू 8वीं क्लास में पढ़ता था और अपने माता-पिता की अकेली संतान था. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन बच्चे के कमरे से उसका मोबाइल फोन बरामद किया गया है. परिजनों ने पुलिस को बताया कि अंश मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलने का आदी था. गेम में दिए गए किसी टास्क को पूरा करने के दबाव में उसने यह कदम उठाया हो सकता है. 

अभी आत्महत्या के सही कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. पिपलानी थाना पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है.

गाजियाबाद में तीन बहनों ने साथ किया सुसाइड!

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से भी ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पर भारत सिटी सोसाइटी के एक टावर से तीन नाबालिग सगी बहनें नवीं मंजिल से कूद गईं. तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. ये लड़कियां महज 12, 14 और 16 साल की थीं. बच्चियों ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसके जरिए पता चला है कि वे भी मोबाइल गेम की आदी थीं. आत्महत्या की इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Published at : 04 Feb 2026 12:47 PM (IST)
