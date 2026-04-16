MP News: आशीर्वाद लेने गए BJP विधायक को बाबा ने दिया धक्का, मुक्के भी मारे, वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश के भिंड जिले में श्रीराम-जानकी और हनुमानजी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है. रसनौल गांव में स्थित इस मंदिर को लोग मस्तराम बाबा स्थान के नाम से जानते हैं. इस नाम के पीछे की कहानी ये कि पहले इस मंदिर के जो संत सेवक रहे हैं उनका स्वभाव मस्त था. वह कभी हंसते-गाते तो कभी गुस्से में हो जाते, तो कभी रामधुन में रम जाते इसलिए सभी क्षेत्रवासी उन्हें मस्तराम बाबा कहने लगे थे.

उनके एक शिष्य ग्राम बेरछा निवासी गुधैनिया परिवार के सदस्य सीताराम महाराज हैं, जो शुरू से ही संत स्वभाव के रहे हैं. वो रसनौल जाते रहे और मस्तराम बाबा की सेवा करते रहे. मस्तराम बाबा के कैलाशवासी हो जाने के बाद श्री सीताराम महाराज ने मस्तराम बाबा स्थान मंदिर की सेवा का कार्य प्रारंभ कर दिया.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

सीताराम महाराज में भी मस्तराम बाबा की झलक

सीताराम महाराज में भी मस्तराम बाबा की झलक उतर आई. सीताराम महाराज का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है. उनका व्यवहार लोगों को अचंभित करता है. सीताराम महाराज कभी अपने भक्तों के बीच धूनी जलाकर राम धुन में रम जाते हैं. कभी हंस हंस कर बात करते लोटपोट हो जाते हैं तो कभी कभी उनका क्रुद्ध रूप भी देखने मिलता है. वो भक्तों को डांट और फटकार लगाते भी देखे जाते हैं. उनकी इस डांट फटकार को भक्त जन प्रभु का आशीर्वाद मानकर खुशी खुशी स्वीकार करते हैं.

Indore News: इंदौर में वंदे मातरम के विरोध पर बढ़ा विवाद, दो महिला पार्षदों के खिलाफ FIR दर्ज

हथियार रखने के शौकीन सीताराम महाराज

सीताराम महाराज पिछले एक दशक से माउजर बंदूक अपने पास रखते हैं कभी भी उसका प्रदर्शन करते देखे जाते हैं. क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को उनसे हर हफ्ते मिलते देखा जाता है. महाराज से भेंट को वो प्रभु की शरण मानते हैं. अभी हाल ही में बेरछा में आयोजित भागवत कथा के दौरान व्यास गद्दी पर बैठकर रामभजन गाया.

विधायक प्रदीप अग्रवाल को महाराज ने सुनाई खरी-खोटी

इसी दौरान क्षेत्रीय विधायक प्रदीप अग्रवाल जब व्यास गद्दी पर उनका सम्मान करने गये तो सीताराम महाराज का रूप अचानक से क्रुद्ध हो गया और उन्होंने विधायक जी को खरी-खोटी सुनाते हुए मुष्टिका का प्रहार कर धक्का दे दिया और उनके द्वारा पहनाई माला को उतारकर फेंक दिया. इस घटनाक्रम का वीडियो जब वायरल हुआ तो लोगों ने उसे अलग अलग नजरिये के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. विधायक प्रदीप अग्रवाल ने उनका ये आचरण सहर्ष स्वीकारा और इसे प्रभु का आशीर्वाद माना.

मध्य प्रदेश: सीहोर में पत्नी से नाराज युवक पटरी पर लेटा, डायल 112 ने बचाई जान