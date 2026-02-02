भिंड: भिक्षा मांग रहे भगवाधारी साधुओं के साथ मारपीट! हिन्दू होने का मांगा प्रमाण

मध्य प्रदेश के भिंड जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां भगवा वस्त्र पहने दो साधुओं के साथ कुछ युवकों द्वारा मारपीट और गाली-गलौज की गई. हैरानी की बात यह है कि यह सब धर्म पूछने के बाद किया गया.

हालांकि, अब तक पीड़ित साधुओं की ओर से थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. देहात थाना पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, दो साधु भिक्षा मांगते हुए भिंड शहर के बायपास क्षेत्र से गुजर रहे थे. इसी दौरान कुछ युवकों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया. पहले तो उनसे सामान्य बातचीत की गई, लेकिन थोड़ी ही देर में सवाल-जवाब का तरीका आक्रामक हो गया. युवकों ने साधुओं से उनकी धार्मिक पहचान को लेकर पूछताछ शुरू कर दी.

धर्म साबित करने के लिए पूछे गए सवाल

आरोप है कि युवकों ने साधुओं से पहले हिंदू होने का प्रमाण मांगा. इसके बाद महाभारत और रामायण से जुड़े सवाल पूछे गए. महाभारत के पात्रों के नाम, रामायण की चौपाइयों और भगवान शिव की पत्नी सहित लक्ष्मण की पत्नी के नाम तक पूछे गए.

साधु इन सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. इसी बात पर युवक भड़क गए और उन्हें “हिंदू नहीं” बताते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाने लगे.

युवक साधुओं के साथ मारपीट करते हैं. एक युवक तो साधु के बाल पकड़कर खींचता है. साथ ही गाली-गलौज भी करता है. दुखद बात यह रही कि मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, किसी ने भी बीच-बचाव करने की कोशिश नहीं की.

उर्दू में लिखे दस्तावेजों को लेकर विवाद

एक आरोपी युवक यह दावा करता है कि साधुओं के पास जो दस्तावेज मिले, वे उर्दू भाषा में लिखे हुए थे. युवक सवाल उठाता है कि अगर साधु हिंदू हैं और भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो उनके पास उर्दू में लिखे कागज क्यों हैं.

इसके साथ ही युवक यह भी कहता नजर आता है कि साधुओं के बैग में कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री मिली है और भगवा पहनकर ढोंग किया जा रहा है.

डरे-सहमे नजर आए साधु

घटना के बाद साधु काफी डरे हुए दिखाई दिए. इसके बावजूद उन्होंने अब तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है.

पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. धार्मिक पहचान के आधार पर किसी से पूछताछ करना और मारपीट करना गंभीर अपराध है.

पुलिस ने वायरल वीडियो को जब्त कर लिया है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन ने आम लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की है. यह मामला सिर्फ कानून-व्यवस्था का ही नहीं, बल्कि समाज में आपसी सौहार्द और विश्वास के लिए भी एक गंभीर चेतावनी माना जा रहा है.