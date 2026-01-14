बैतूल: स्कूल पर चला बुलडोजर, मदरसे की अफवाह और पंचायत के दोहरे रवैये ने मामले को उलझाया

बैतूल जिले के धाबा गांव में अब्दुल नईम की निजी भूमि पर बन रहे स्कूल भवन पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाए जाने का मामला गरमा गया है. इस पूरे घटनाक्रम में ग्राम पंचायत के दोहरे रवैये और 'मदरसा' बनाए जाने की अफवाहों ने स्थिति को और उलझा दिया है. घटनाक्रम के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने यह अफवाह फैला दी थी कि गांव में स्कूल की जगह मदरसा बनाया जा रहा है. हालांकि, प्रशासन की जांच में यह दावा पूरी तरह गलत पाया गया. कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक 'अवैध संरचना' के खिलाफ की गई कार्रवाई है, इसे सांप्रदायिक रंग देना गलत है.

पंचायत की संदिग्ध भूमिका और दोहरा रवैया

मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा ग्राम पंचायत धाबा की कार्यप्रणाली को लेकर हुआ है. सरपंच ने पहले अब्दुल नईम को निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) दिया, लेकिन बाद में अवैध निर्माण का नोटिस थमा दिया. भवन निर्माण पूरा होने तक पंचायत सचिव और सरपंच ने कोई आपत्ति नहीं ली और न ही उच्चाधिकारियों को सूचित किया. अब कलेक्टर इस लापरवाही की जांच कर रहे हैं.

कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी का पक्ष

कलेक्टर ने बताया कि मंगलवार (13 जनवरी) को कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ अब्दुल नईम ने उनसे मुलाकात की थी. कलेक्टर के अनुसार ग्राम पंचायत ने अधिनियम की धारा 55 के तहत सुनवाई की और नोटिस देने के बाद अवैध ढांचे को ध्वस्त किया. पंचायत ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम और पुलिस की मदद मांगी थी. वर्तमान में स्कूल का कुछ हिस्सा तोड़कर कार्रवाई रोक दी गई है और अब्दुल को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. कलेक्टर ने संकेत दिए हैं कि इस मामले में जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है. जांच का मुख्य केंद्र यह है कि आखिर पंचायत ने निर्माण के दौरान मौन क्यों साधे रखा और फिर अचानक कार्रवाई की मांग क्यों की.