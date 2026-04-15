मध्य प्रदेश: बैतूल में हत्या की आशंका पर चिता से उठाया महिला का शव, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक महिला की मौत के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी. लेकिन ऐन वक्त पर हत्या की आशंका ने पूरे घटनाक्रम को बदल दिया. पुलिस को सूचना मिलते ही चिता से शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ा.

यह घटना आमला थाना क्षेत्र के भीमनगर की है. यहां 62 वर्षीय शकुंतला नाम की महिला की मंगलवार (14 अप्रैल) को मौत हो गई थी. मौत के बाद परिजन और मोहल्ले के लोग शव को लेकर मोक्षधाम पहुंचे और अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली गई थी.

मृतका की बहन ने जताई हत्या की आशंका

आमला थाने के प्रभारी निरीक्षक रविकांत डहेरिया ने बताया कि मृतका की बहन अंजलि, जो सौसर में रहती हैं. उसने पुलिस को फोन कर शक जताया कि उनकी बहन की मौत स्वाभाविक नहीं है, बल्कि उसकी हत्या की गई है. उन्होंने यह भी दावा किया कि शकुंतला के शरीर पर चोट के निशान मौजूद हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मामला संदिग्ध हो सकता है.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल

शिकायत मिलते ही आमला थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर चिता से शव को उतरवाया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया, ताकि मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि महिला की मौत स्वाभाविक थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी.

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मामले की जांच में जुटी पुलिस

मामले की जांच के दौरान पुलिस जब मृतका के घर पहुंची, तो उसका बेटा नशे की हालत में मिला. उसकी हालत ऐसी थी कि वह ठीक से बयान देने की स्थिति में नहीं था. फिलहाल पुलिस उसके होश में आने का इंतजार कर रही है, ताकि उससे पूछताछ कर सच्चाई तक पहुंचा जा सके. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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