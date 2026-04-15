हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमध्य प्रदेश: बैतूल में हत्या की आशंका पर चिता से उठाया महिला का शव, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

मध्य प्रदेश: बैतूल में हत्या की आशंका पर चिता से उठाया महिला का शव, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

MP News In Hindi: बैतूल में महिला की मौत पर बहन ने हत्या की आशंका जताई. पुलिस ने चिता से शव उठाकर पोस्टमार्टम कराया. अब रिपोर्ट के बाद ही मौत का असली कारण सामने आएगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 15 Apr 2026 10:36 AM (IST)
Preferred Sources

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक महिला की मौत के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी. लेकिन ऐन वक्त पर हत्या की आशंका ने पूरे घटनाक्रम को बदल दिया. पुलिस को सूचना मिलते ही चिता से शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ा.

यह घटना आमला थाना क्षेत्र के भीमनगर की है. यहां 62 वर्षीय शकुंतला नाम की महिला की मंगलवार (14 अप्रैल) को मौत हो गई थी. मौत के बाद परिजन और मोहल्ले के लोग शव को लेकर मोक्षधाम पहुंचे और अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली गई थी.

मृतका की बहन ने जताई हत्या की आशंका

आमला थाने के प्रभारी निरीक्षक रविकांत डहेरिया ने बताया कि मृतका की बहन अंजलि, जो सौसर में रहती हैं. उसने पुलिस को फोन कर शक जताया कि उनकी बहन की मौत स्वाभाविक नहीं है, बल्कि उसकी हत्या की गई है. उन्होंने यह भी दावा किया कि शकुंतला के शरीर पर चोट के निशान मौजूद हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मामला संदिग्ध हो सकता है.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल

शिकायत मिलते ही आमला थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर चिता से शव को उतरवाया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया, ताकि मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि महिला की मौत स्वाभाविक थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी.

ये भी पढ़िए- Bhopal News: भोपाल से उड़ा गिद्ध 6 दिनों में पहुंचा पाकिस्तान, दोनों देशों की टीमों ने मिलकर किया रेस्क्यू

मामले की जांच में जुटी पुलिस

मामले की जांच के दौरान पुलिस जब मृतका के घर पहुंची, तो उसका बेटा नशे की हालत में मिला. उसकी हालत ऐसी थी कि वह ठीक से बयान देने की स्थिति में नहीं था. फिलहाल पुलिस उसके होश में आने का इंतजार कर रही है, ताकि उससे पूछताछ कर सच्चाई तक पहुंचा जा सके. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़िए- Sagar News: BJP विधायक की बेटी ने सरेबाजार युवक पर बरसाए जूते, पुलिस में हुई शिकायत

Published at : 15 Apr 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Police Betul News MP News CRIME MADHYA PRADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
MP: बाघ हमले में मौत के बाद बढ़ी सुरक्षा, पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने एहतियातन उठाए ये कदम
MP: बाघ हमले में मौत के बाद बढ़ी सुरक्षा, पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने एहतियातन उठाए ये कदम
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश: बैतूल में हत्या की आशंका पर चिता से उठाया महिला का शव, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा
मध्य प्रदेश: बैतूल में हत्या की आशंका पर चिता से उठाया महिला का शव, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा
मध्य प्रदेश
Sagar News: BJP विधायक की बेटी ने सरेबाजार युवक पर बरसाए जूते, पुलिस में हुई शिकायत
मध्य प्रदेश: BJP विधायक की बेटी ने सरेबाजार युवक पर बरसाए जूते, पुलिस में हुई शिकायत
मध्य प्रदेश
Bhopal News: भोपाल से उड़ा गिद्ध 6 दिनों में पहुंचा पाकिस्तान, दोनों देशों की टीमों ने मिलकर किया रेस्क्यू
भोपाल से उड़ा गिद्ध 6 दिनों में पहुंचा पाकिस्तान, दोनों देशों की टीमों ने मिलकर किया रेस्क्यू
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India US Relations: 40 मिनट की फोन कॉल में ट्रंप का PM मोदी को बड़ा मैसेज- 'मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि...'
40 मिनट की फोन कॉल में ट्रंप का PM मोदी को बड़ा मैसेज- 'मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि...'
पंजाब
'पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू...' अशोक मित्तल के ठिकानों पर ED की रेड पर भगवंत मान ने कसा तंज
'पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू...' अशोक मित्तल के ठिकानों पर ED की रेड पर भगवंत मान ने कसा तंज
विश्व
Iran-US Talks: चीन की लाइफलाइन खत्म करेंगे ट्रंप! हॉर्मुज के बाद अब इस समुद्री रास्ते पर टेड़ी नजर, भारत देगा अमेरिका का साथ ?
चीन की लाइफलाइन खत्म करेंगे ट्रंप! हॉर्मुज के बाद अब इस समुद्री रास्ते पर टेड़ी नजर, भारत देगा अमेरिका का साथ ?
बॉलीवुड
Bhooth Bangala Advance Booking Day 1:अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' की कैसी चल रही एडवांस बुकिंग? कितने बिके टिकट, जानें सब यहां
अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' की कैसी चल रही एडवांस बुकिंग? कितने बिके टिकट, जानें सब यहां
आईपीएल 2026
Ajinkya Rahane Statement: CSK से हार के बाद छलका KKR कप्तान अजिंक्य रहाणे का दर्द, कहा- 'अगर रिजल्ट आपके फेवर में न आ रहे हों तो...'
CSK से हार के बाद छलका KKR कप्तान अजिंक्य रहाणे का दर्द, कहा- 'अगर रिजल्ट आपके फेवर में न आ रहे हों तो...'
विश्व
'चीन को नहीं खरीदने देंगे ईरान का तेल', होर्मुज को लेकर ट्रंप के करीबी की बड़ी धमकी
'चीन को नहीं खरीदने देंगे ईरान का तेल', होर्मुज को लेकर ट्रंप के करीबी की बड़ी धमकी
दिल्ली NCR
Delhi NCR Weather: दिल्ली-NCR में गर्मी का तांडव शुरू! तेज धूप के साथ 38 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, जानें IMD अपडेट
दिल्ली-NCR में गर्मी का तांडव शुरू! तेज धूप के साथ 38 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, जानें IMD अपडेट
जनरल नॉलेज
Rain Prediction: मौजूदा टेक्नोलॉजी से पहले लोग कैसे लगाते थे बारिश का पुर्वानुमान, किस तकनीक का होता था यूज?
मौजूदा टेक्नोलॉजी से पहले लोग कैसे लगाते थे बारिश का पुर्वानुमान, किस तकनीक का होता था यूज?
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget