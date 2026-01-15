'वेद न मानने वालों के बच्चे बनेंगे जावेद...', पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने फिर दिया बड़ा बयान

मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है. धीरेंद्र शास्त्री ने जानकारी दी है कि वह अपने धाम में गुरुकुल की स्थापना करेंगे, जहां लोगों को वेदों की विद्या दी जाएगी. इसी के साथ उन्होंने यह कह दिया कि- 'वेद न मानने वालों के बच्चे भविष्य में जावेद और नावेद बन जाएंगे.'

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा, "भोजन एक दिन तक टिकता है, पानी एक घंटे तक टिकता है लेकिन विद्या जीवन भर टिकती है. इसलिए हम वेदों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर धाम में गुरुकुल खोलेंगे." यह बात बाबा बागेश्वर ने राजस्थान के जयपुर में कही. उन्होंने कहा आगे, "हम चाहते हैं की देशभर में गुरुकुल स्थापित हों और सनातनी बच्चे गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा लें."