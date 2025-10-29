Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक महिला यात्री का गुस्सा साफ देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर महिला का पर्स चोरी हो गया था, जिसमें पैसे मोबाइल और कुछ जरूरी कागजात रखे हुए थे. पर्स चोरी होने के बाद महिला ने तुरंत ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों से मदद मांगी.

महिला ने तोड़ा AC कोच की खिड़की का शीशा

महिला ने आरपीएफ से कहा कि उसका पर्स चोरी हो गया है और वह बहुत परेशान है, लेकिन महिला का आरोप है कि RPF ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया. एक्शन न लेने पर महिला भड़क गई और गुस्से में ट्रेन के अंदर ही बैठी रही. कुछ देर बाद उसने अचानक प्लास्टिक बोर्ड की मदद से ट्रेन के AC कोच की खिड़की का शीशा तोड़ना शुरू कर दिया.

कल इंदौर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में एक महिला का पर्स चोरी हो जाता है,



फिर वह RPF वालों से मदद मांगती है और RPF उसकी पर्स ढूंढने में कोई मदद नहीं करती है,उसके बाद महिला गुस्से में विंडो का कांच तोड़ने लगती है,

महिला को रेलवे के कर्मचारी रोकते रहते हैं लेकिन महिला नहीं रुकती… pic.twitter.com/Oi9lCjm8Bt — Pramod Yadav (@PRAMODRAO278121) October 29, 2025

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला बार-बार हाथ में बोर्ड लेकर शीशे पर मार रही है. वहीं रेलवे के कर्मचारी और अन्य यात्री उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह रुकती नहीं है. महिला बार-बार कहती सुनाई दे रही है, मेरा पर्स लाकर दो, नहीं तो मैं नहीं रुकूंगी. उसके पास में उसकी छोटी बच्ची भी बैठी दिख रही है. स्थिति को देखकर आसपास के यात्री भी परेशान हो जाते हैं.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

रेलवे के कर्मचारियों ने किसी तरह उसे शांत करने की कोशिश की और घटना की सूचना RPF को दी. यह पूरी घटना रेलवे कर्मचारियों के मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. वीडियो देखकर कई लोग महिला के पक्ष में बोल रहे हैं कि चोरी के बाद उसकी मदद की जानी चाहिए थी. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि गुस्से में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है.