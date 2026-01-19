महाराष्ट्र चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) अब मध्य प्रदेश में अपना संगठन मजबूत करने में जुट गई है. इसी कड़ी में खंडवा में आयोजित सदस्यता अभियान के दौरान AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला बोला.

'हिंदुस्तान में नहीं लड़ेंगे तो क्या पाकिस्तान जाएंगे?'

मोहसिन अली ने शिंदे के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने AIMIM के बढ़ते प्रभाव को भारत के लिए खतरा बताया था. इस पर AIMIM के मध्य प्रदेश प्रभारी ने कहा, “हमारे नौजवान आज हिंदुस्तान में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ेगा. अगर वो हिंदुस्तान में नहीं जीतेंगे तो क्या बांग्लादेश में जीतेंगे. या चीन, अफगानिस्तान जाकर जीतेंगे.”

'शिंदे वक्त-वक्त पर बाप बदलते हैं'

यहीं नहीं, मोहसिन अली ने एकनाथ शिंदे पर निजी और राजनीतिक हमले भी किए. उन्होंने कहा, “एकनाथ शिंदे वह हैं जिनके वक्त-वक्त पर बाप बदल जाते हैं. एक समय में बालासाहेब ठाकरे थे, जब वह कांग्रेस का जमकर विरोध करते थे. जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ने का नारा लगाया. जब उनकी राजनीतिक रोटी यहां सीखने की बारी आई तो उन्होंने उसी कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई.”

उन्होंने आगे कहा कि आज जब उनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सिकीं तो वह भाजपा के साथ मिल गए और भाजपा के साथ सरकार बना ली.

हर बाशिंदा इसी हिंदुस्तान में लड़ेगा और जीतेगा- मोहसिन

AIMIM नेता ने शिंदे की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा, “मैं कहना चाहता हूं कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है. उनको ये बात गौर करने की जरूरत है कि मुल्क हिंदुस्तान का हर एक बाशिंदा इस हिंदुस्तान में लड़ेगा और इसी हिंदुस्तान में जीतेगा.”

महाराष्ट्र में AIMIM को मिली सफलता के बाद पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति अब मध्य प्रदेश पर केंद्रित नजर आ रही है. खंडवा जैसे इलाकों में सदस्यता अभियान के जरिए AIMIM यह संदेश देना चाहती है कि वह राज्य की राजनीति में भी मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए तैयार है.