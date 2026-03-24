Bhopal News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना वीरता, शौर्य और साहस का प्रदर्शन कर रही है. देश के हर व्यक्ति और परिवार के लिए भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की परंपरा से जुड़ना गौरव का विषय है. प्रदेश भारतीय सेना की समृद्ध सैन्य विरासत से जुड़े हुए हैं और प्रदेश के युवा भारतीय सेना को प्रेरित करने के उद्देश्य से आगामी सेना दिवस 15 जनवरी 2027 को भोपाल में विशेष परेड का आयोजन करेंगे.

भोपाल में सेना दिवस पर होने वाले इन कार्यक्रमों में शामिल होने का अनुभव, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले कार्यक्रमों के समान होगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार, भारतीय सेना को हरसंभव सहयोग की पहल की जाएगी.

मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन और सेना प्रमुख स्टाफ जनरल स्ट्रेटेरियल डेंटिस्ट की मुख्यमंत्री आवास भवन (मुख्यमंत्री निवास) में आयोजित बैठक में उपस्थिति दर्ज कराई गई. बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना और सेना के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

सीएम यादव की अध्यक्षता में सैन्य अधिकारियों की बैठक में सेना प्रमुखों, जनरल रेस्टोरेंट डेंटिस्ट ने बताया कि आगामी सेना दिवस 15 जनवरी को भोपाल में भव्य सेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही गाथागीत, सेना के सहायक उपकरण और सामुहिक पर प्रदर्शनी प्रदर्शनी और सैन्य अभ्यास का प्रदर्शन भी होगा. स्नातक का सम्मान भी दिया जाएगा. सभी कलाकार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम की भव्यता और गरिमा के समान संचालन करेंगे.

कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ

कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे. यह भारतीय संगठन सेना की समृद्ध वीरता और सैन्य परंपरा का प्रदर्शन, सैन्य परेड से जन-जन को जोड़ना, सेना और नागरिक प्रशासन के बीच बेहतर सहयोग और स्टार्टअप विश्वास की भावना विकसित करना और युवाओं को भारतीय सेना में शामिल करने के उद्देश्य से प्रेरित किया जा रहा है.

बैठक में बताया गया कि सेना दिवस 15 जनवरी 2027 को कार्यक्रम की शुरुआत 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस से होगी. स्थापना दिवस पर मेरी माटी अभियान के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्मारकों से लेकर भोपाल में स्थित शौर्य स्मारकों में संकल्पित वृक्षों का मूल्य प्रदर्शित किया गया. सेना दिवस 15 जनवरी की परेड के लिए 9,11 और 13 जनवरी को अभ्यास किया जाता है. इसी प्रकार 15 जनवरी की शौर्य गाथाओं के लिए 11 और 13 जनवरी को अभ्यास का क्रम रखा गया है. सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन 7 से 12 जनवरी तक होगा.

11 और 12 जनवरी को सैन्य अभ्यास भी होगा

भोपाल के बड़े तालाब में 11 और 12 जनवरी को सैन्य अभ्यास होगा. सेना की परेड के लिए अटल पथ, एयरोसिटी रोड, भेल काली बॉबी मार्ग और भेल लिंक रोड प्रस्तावित हैं. कथा साहित्य का आयोजन टी.टी. नगर स्टेडियम में और सैन्य प्रदर्शनी जम्बूरी मैदान में होगी. बड़े पैमाने पर वॉटर स्पोर्ट्स, एयर शो और सैन्य अभ्यास शामिल हैं. प्रारंभिक कार्यक्रम के रूप में प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर 2026 को 'मेरी माटी अभियान' के तहत हॉट एयर बैलून गतिविधि, मोटर साइकिल रैली, दौड़ और अन्य हस्तियों का आयोजन किया जाएगा.

सेना दिवस का महत्व

सेना दिवस सेना दिवस अलग-अलग वर्ष 15 जनवरी को जनरल केएम करियप्पा द्वारा 1949 में भारतीय सेना के अंतिम ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ जनरल सर एफ. प्रधानमंत्री मोदी के 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के विचार को मजबूत करने और सेना एवं नागरिकों को शामिल करने की घोषणा की गई, भारतीय सेना में राष्ट्र जनभागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्यक्रम के विकेन्द्रीकरण की शुरुआत वर्ष 2023 से हुई.

ऐसे आयोजन देश के लिए शहीद हुए शूरवीरों को स्थानीय स्तर पर सम्मान देते हैं और उन्हें याद करने का भी अवसर देते हैं. इस प्रकार सेना दिवस वर्ष 2023 में फर्स्ट परेड बेंगलुरु में, 2024 में लखनऊ में, 2025 में पुणे में और 2026 में जयपुर में आयोजित किया गया. इन कार्यक्रमों में युवाओं को भारतीय सेना में शामिल करने के लिए प्रेरित करने में भी मदद मिली है.