हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडकौन हैं परिमल नाथवानी? झारखंड से पहुंचे राज्यसभा, कांग्रेस के 'हाथ' से फिसल गई जीत

कौन हैं परिमल नाथवानी? झारखंड से पहुंचे राज्यसभा, कांग्रेस के 'हाथ' से फिसल गई जीत

Who Is Parimal Nathwani: परिमल नाथवाणी पहले भी तीन बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं. झारखंड राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित उम्मीदवार के तौर पर उन्हें 28 वोट हासिल हुए.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 18 Jun 2026 10:15 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड में गुरुवार (18 जून) को राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव में NDA समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को जीत मिली है. नाथवानी को 28 वोट मिले, जिसके बाद उन्हें विजेता घोषित किया गया. वो चौथी बार राज्यसभा के सदस्य बने हैं. क्रॉस-वोटिंग के बीच नाथवानी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को मात देकर विजयी पताका लहराया.

कौन है परिमल नाथवानी?

झारखंड राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल करने वाले परिमल नाथवाणी पहले भी तीन बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं. वो पहले झारखंड से दो बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं. जबकि एक बार आंध्र प्रदेश से वाईएसआर की तरफ से राज्यसभा के मेंबर रहे हैं. राज्यसभा सांसद रहने के दौरान वो कई अहम समितियों में शामिल रहे हैं. अब वो चौथी बार राज्यसभा के लिए सदस्य चुने गए हैं. वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कॉर्पोरेट अफेयर्स के डायरेक्टर हैं. गुजरात फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष और नाथद्वारा मंदिर बोर्ड के सदस्य हैं. 

नाथवानी ने पीएम मोदी और अमित शाह का जताया आभार

झारखंड में राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद परिमल नाथवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आभार प्रकट किया है. इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि नए संकल्प और ईमानदारी के साथ झारखंड और यहां की जनता के हितों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे.

झारखंड राज्यसभा चुनाव में किसे कितना वोट?

  • परिमल नाथवानी (NDA समर्थित प्रत्याशी)- 28 वोट
  • प्रणव झा (कांग्रेस)- 19 वोट
  • वैद्यनाथ राम (जेएमएम)- 31 वोट
  • 3 वोट अवैध घोषित

बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने दी परिमल को बधाई

झारखंड से राज्यसभा के लिए NDA समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत के बाद BJP और एनडीए खेमे में उत्साह का माहौल है. विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी है. मरांडी ने कहा कि सबसे पहले वह एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं, विधायकों तथा झारखंड विधानसभा के सभी 81 विधायकों को बधाई देते हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड और यहां के लोगों से नाथवानी का गहरा जुड़ाव रहा है, उन्हें दोबारा सेवा का अवसर मिलने से राज्य को लाभ मिलेगा.

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी नाथवानी को जीत की बधाई देते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि वह केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को झारखंड के आम लोगों तक पहुंचाने में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे.

परिमल नाथवानी की जीत के बाद झारखंड में भी क्या INDIA अलायंस की उल्टी गिनती शुरू? एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा

Published at : 18 Jun 2026 10:13 PM (IST)
Tags :
Jharkhand News Rajya Sabha Election 2026 Parimal Nathwani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
कौन हैं परिमल नाथवानी? झारखंड से पहुंचे राज्यसभा, कांग्रेस के 'हाथ' से फिसल गई जीत
कौन हैं परिमल नाथवानी? झारखंड से पहुंचे राज्यसभा, कांग्रेस के 'हाथ' से फिसल गई जीत
झारखंड
झारखंड राज्यसभा चुनाव: इंडिया गठबंधन को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस बोली- 'RJD ने और…'
झारखंड राज्यसभा चुनाव: इंडिया गठबंधन को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस बोली- 'RJD ने और…'
झारखंड
हेमंत सोरेन को NDA विधायक का ऑफर, 'कांग्रेस को बाहर निकालें, हमारे साथ मिलकर चलाएं सरकार'
हेमंत सोरेन को NDA विधायक का ऑफर, 'कांग्रेस को बाहर निकालें, हमारे साथ मिलकर चलाएं सरकार'
झारखंड
Parimal Nathwani News: परिमल नाथवानी क्रॉस वोटिंग से जीते, झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर बोले, 'ये मेरा तीसरा...'
परिमल नाथवानी क्रॉस वोटिंग से जीते, झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर दी पहली प्रतिक्रिया
Advertisement

वीडियोज

2026 Maruti Brezza Facelift: Turbo Engine के साथ होगी और भी Powerful? #maruti #brezza #autolive
Bollywood News: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ टीजर से मचा धमाल, आमिर खान की आवाज ने बढ़ाया इमोशनल असर (18.06.26)
Jagadhatri:😯Maya ने Jagadhatri-Shivay के सामने रखी बड़ी शर्त, शादीशुदा होने का सबूत देने को कहा #sbs
Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी बोले, 'दूध पीकर गाय को जो सड़क पर छोड़ देते हैं, ...वही लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं'
CM योगी बोले, 'दूध पीकर गाय को जो सड़क पर छोड़ देते हैं, ...वही लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं'
क्रिकेट
AFG के खिलाफ जीत के बाद शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच हुई बहस, सामने आया वीडियो
AFG के खिलाफ जीत के बाद शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच हुई बहस, सामने आया वीडियो
ओटीटी
Free Movies On OTT: 'देऊळ बंद' से रोमांस-हॉरर तक, Zee5 की इन 5 धांसू फिल्मों के हो जाएंगे फैन, एक ने कमाया 470% प्रॉफिट
ओटीटी रिलीज: 'देऊळ बंद' से रोमांस-हॉरर तक, Zee5 की इन 5 धांसू फिल्मों के हो जाएंगे फैन, सब हैं फ्री
इंडिया
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? जून में 42% कम गिरा पानी, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? 42% कम बरसात, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
विश्व
PoK Protest: PoJK में बगावत तेज! 10वें दिन सड़कों पर उतरे 70 हजार प्रदर्शनकारी, पाक सेना के खिलाफ लगे जोरदार नारे
PoJK में बगावत तेज! 10वें दिन सड़कों पर उतरे 70 हजार प्रदर्शनकारी, पाक सेना के खिलाफ लगे नारे
इंडिया
NEET Paper Leak: ‘टेलीग्राम बन रहा नया डार्क वेब’, बैन के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने लगाए ये गंभीर आरोप
टेलीग्राम बन रहा आतंक का ‘डार्क वेब’, दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने लगाए ये गंभीर आरोप
इंडिया
Delimitation Bill: परिसीमन बिल पर सियासत गरमाई! चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर शशि थरूर ने दी तीखी प्रतिक्रिया
परिसीमन बिल पर सियासत गरमाई! चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर शशि थरूर ने दी तीखी प्रतिक्रिया
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget