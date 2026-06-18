कौन हैं परिमल नाथवानी? झारखंड से पहुंचे राज्यसभा, कांग्रेस के 'हाथ' से फिसल गई जीत
Who Is Parimal Nathwani: परिमल नाथवाणी पहले भी तीन बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं. झारखंड राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित उम्मीदवार के तौर पर उन्हें 28 वोट हासिल हुए.
झारखंड में गुरुवार (18 जून) को राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव में NDA समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को जीत मिली है. नाथवानी को 28 वोट मिले, जिसके बाद उन्हें विजेता घोषित किया गया. वो चौथी बार राज्यसभा के सदस्य बने हैं. क्रॉस-वोटिंग के बीच नाथवानी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को मात देकर विजयी पताका लहराया.
कौन है परिमल नाथवानी?
झारखंड राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल करने वाले परिमल नाथवाणी पहले भी तीन बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं. वो पहले झारखंड से दो बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं. जबकि एक बार आंध्र प्रदेश से वाईएसआर की तरफ से राज्यसभा के मेंबर रहे हैं. राज्यसभा सांसद रहने के दौरान वो कई अहम समितियों में शामिल रहे हैं. अब वो चौथी बार राज्यसभा के लिए सदस्य चुने गए हैं. वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कॉर्पोरेट अफेयर्स के डायरेक्टर हैं. गुजरात फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष और नाथद्वारा मंदिर बोर्ड के सदस्य हैं.
नाथवानी ने पीएम मोदी और अमित शाह का जताया आभार
झारखंड में राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद परिमल नाथवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आभार प्रकट किया है. इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि नए संकल्प और ईमानदारी के साथ झारखंड और यहां की जनता के हितों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे.
झारखंड राज्यसभा चुनाव में किसे कितना वोट?
- परिमल नाथवानी (NDA समर्थित प्रत्याशी)- 28 वोट
- प्रणव झा (कांग्रेस)- 19 वोट
- वैद्यनाथ राम (जेएमएम)- 31 वोट
- 3 वोट अवैध घोषित
बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने दी परिमल को बधाई
झारखंड से राज्यसभा के लिए NDA समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत के बाद BJP और एनडीए खेमे में उत्साह का माहौल है. विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी है. मरांडी ने कहा कि सबसे पहले वह एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं, विधायकों तथा झारखंड विधानसभा के सभी 81 विधायकों को बधाई देते हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड और यहां के लोगों से नाथवानी का गहरा जुड़ाव रहा है, उन्हें दोबारा सेवा का अवसर मिलने से राज्य को लाभ मिलेगा.
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी नाथवानी को जीत की बधाई देते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि वह केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को झारखंड के आम लोगों तक पहुंचाने में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे.
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