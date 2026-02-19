झारखंड: डायन के शक में मां-बेटे को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, पति बुरी तरह घायल, 4 गिरफ्तार

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में अंधविश्वास का एक और खौफनाक चेहरा सामने आया है. कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के कुदासाई कलाईया गांव में डायन-बिसाही के शक में एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया गया.

बुधवार (18 फरवरी 2026) को हुई इस दिल दहला देने वाली घटना में उपद्रवियों ने एक महिला और उसके मासूम बच्चे को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया. इस जानलेवा हमले में महिला का पति कोल्हान सिंकू भी गंभीर रूप से झुलस गया है.

पेट्रोल डालकर लगा दी आग

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) जगन्नाथपुर, रफाएल मुर्मू ने बताया कि पुलिस को सुबह करीब 6:10 बजे सूचना मिली थी कि डायन के आरोप में एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया है. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तुरंत एक विशेष टीम गठित कर घटनास्थल पर भेजी गई. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, जिससे मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस ने मौके से पेट्रोल से भरा एक प्लास्टिक का डिब्बा भी बरामद किया है.

4 आरोपी गिरफ्तार, FSL ने जुटाए साक्ष्य

पीड़ित कोल्हान सिंकू के फर्दबयान पर कुमारडुंगी थाने में कांड संख्या 06/2026 दर्ज किया गया है. नामजद आरोपियों में रसिका उर्फ चेचे बिरुवा, सुना बिरुवा, डेलका सिंकू, जेना बिरुवा और सुकुमारी बिरुवा शामिल हैं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रसिका उर्फ चेचे बिरुवा समेत जेना बिरुवा, सोना बिरुवा और डेलका सिंकू को गिरफ्तार कर लिया है.

FSL की टीम ने जुटाए वैज्ञानिक साक्ष्य

मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस टीम अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. इस नृशंस हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.