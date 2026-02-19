झारखंड: डायन के शक में मां-बेटे को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, पति बुरी तरह घायल, 4 गिरफ्तार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड: डायन के शक में मां-बेटे को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, पति बुरी तरह घायल, 4 गिरफ्तार

Jharkhand News: पश्चिमी सिंहभूम में अंधविश्वास का खौफनाक चेहरा सामने आया है. डायन बिसाही के शक में एक परिवार पर हमला किया गया, जिसमें मां और उसके मासूम बच्चे को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया.

By : चंद्रमणि | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 19 Feb 2026 09:55 AM (IST)
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में अंधविश्वास का एक और खौफनाक चेहरा सामने आया है. कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के कुदासाई कलाईया गांव में डायन-बिसाही के शक में एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया गया.

बुधवार (18 फरवरी 2026) को हुई इस दिल दहला देने वाली घटना में उपद्रवियों ने एक महिला और उसके मासूम बच्चे को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया. इस जानलेवा हमले में महिला का पति कोल्हान सिंकू भी गंभीर रूप से झुलस गया है.

पेट्रोल डालकर लगा दी आग

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) जगन्नाथपुर, रफाएल मुर्मू ने बताया कि पुलिस को सुबह करीब 6:10 बजे सूचना मिली थी कि डायन के आरोप में एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया है. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तुरंत एक विशेष टीम गठित कर घटनास्थल पर भेजी गई. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, जिससे मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस ने मौके से पेट्रोल से भरा एक प्लास्टिक का डिब्बा भी बरामद किया है.

4 आरोपी गिरफ्तार, FSL ने जुटाए साक्ष्य

पीड़ित कोल्हान सिंकू के फर्दबयान पर कुमारडुंगी थाने में कांड संख्या 06/2026 दर्ज किया गया है. नामजद आरोपियों में रसिका उर्फ चेचे बिरुवा, सुना बिरुवा, डेलका सिंकू, जेना बिरुवा और सुकुमारी बिरुवा शामिल हैं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रसिका उर्फ चेचे बिरुवा समेत जेना बिरुवा, सोना बिरुवा और डेलका सिंकू को गिरफ्तार कर लिया है.

FSL की टीम ने जुटाए वैज्ञानिक साक्ष्य

मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस टीम अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. इस नृशंस हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

About the author चंद्रमणि

चंद्रमणि नक्सल और क्राइम के मामलों में एक्सपर्ट हैं. 10 सालों से झारखंड के सरायकेला खरसावां और चाईबासा जिले से पत्रकारिता कर रहे हैं. वो साल 2019 से एबीपी न्यूज नेटवर्क से जुड़े हैं.
Published at : 19 Feb 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
West Singhbhum News Jharkhand News
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

