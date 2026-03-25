झारखंड: अपनी मां को लोहे के डंडे और लाठियों से पीटकर मार डाला, जला दिया शव, आरोपी अरेस्ट

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में मंगलवार, 24 मार्च को 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी मां की पीट-पीटकर हत्या कर दी. इसके बाद उसके शव को जला दिया. जांच में शामिल पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि उस व्यक्ति को 'मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं' थीं.

यह घटना गुदरी थाना क्षेत्र के कमरोरा गांव में उनके घर में हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. चक्रधरपुर के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) कुमार विनोद ने बताया, 'नामजोन बरजो ने अपनी मां मैरी (65) पर लाठी और लोहे के धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी. उसने शव को आंगन में लकड़ी के लट्ठों से जलाया और फरार हो गया.'

आरोपी को इलाज के लिए भेजा जाएगा

ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव के अवशेष बरामद किए. पुलिस अधिकारी ने कहा, 'इसे डीएनए परीक्षण के लिए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा जाएगा.' डीएसपी ने कहा कि आरोपी को मानसिक समस्याएं रही हैं. उन्होंने बताया कि अपराध करने के बाद वह व्यक्ति पड़ोसी जिले खूंटी की ओर भाग गया.

डीएसपी ने बताया, 'पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. हम उसे इलाज के लिए रांची के केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान भेजने की योजना बना रहे हैं.'

पिता की हत्या करने का भी आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरोपी ने कई साल पहले अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी और कुछ समय के लिए रांची के एक मानसिक अस्पताल में भर्ती था.