मोबाइल की टॉर्च में डिलीवरी, मां-नवजात की मौत, सरायकेला में लापरवाही की हदें पार
Seraikela Kharsawan News: सरायकेला में राजनगर CHC की घोर लापरवाही से गर्भवती महिला और नवजात बेटे की मौत हो गई. बिजली गुल होने बैकअप न होने और उपकरण अभाव में मोबाइल टॉर्च से डिलीवरी का प्रयास किया गया.
झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले से एक ऐसा हृदय विदारक मामला सामने आया है, जिसने राज्य की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है. राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में कथित घोर लापरवाही के चलते प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला और उसके नवजात बेटे की तड़प-तड़प कर मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया.
हाथीसिरिंग गांव की रहने वाली मृतका बिनीता बानरा खुद भी स्वास्थ्य विभाग में एक 'सहिया' के रूप में काम करती थीं. परिजनों का आरोप है कि प्रसव के दौरान अस्पताल की बिजली गुल हो गई और कोई पावर बैकअप नहीं था. हालात इतने बदतर थे कि डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी कराने की कोशिश की. अस्पताल में जरूरी मेडिकल उपकरणों का भारी अभाव था.
रेफर करने में देरी, तड़पकर गई जान
परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर संवेदनहीनता का सीधा आरोप लगाया है. उनका कहना है कि बिनीता की हालत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन न तो उसे सही इलाज दिया गया और न ही समय रहते किसी बड़े अस्पताल में रेफर किया गया. इसी घोर लापरवाही का नतीजा था कि जन्म लेने के कुछ देर बाद ही मां और नवजात बेटे दोनों ने दम तोड़ दिया. मृतका की पहले से दो बेटियां हैं, जिनका जन्म सामान्य प्रसव से हुआ था. बेटे के जन्म की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं.
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डॉक्टर का अजीबोगरीब बहाना
इस भयंकर लापरवाही पर राजनगर CHC के चिकित्सा प्रभारी डॉ. श्याम सोरेन ने एक अजीबोगरीब बयान दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें प्रभार संभाले हुए अभी सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं, इसलिए उन्हें अस्पताल के मेंटेनेंस और अव्यवस्था की पूरी जानकारी नहीं थी. वहीं, अन्य डॉक्टरों ने सफाई दी कि ऑपरेशन के दौरान अचानक बिजली कट गई थी.
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस CHC में लापरवाही की यह कोई पहली घटना नहीं है. फिलहाल, परिजनों ने दोषी स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है. प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जांच का आश्वासन दिया है. अब देखना यह है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है या यह मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा.
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Source: IOCL