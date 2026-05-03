हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडमोबाइल की टॉर्च में डिलीवरी, मां-नवजात की मौत, सरायकेला में लापरवाही की हदें पार

मोबाइल की टॉर्च में डिलीवरी, मां-नवजात की मौत, सरायकेला में लापरवाही की हदें पार

Seraikela Kharsawan News: सरायकेला में राजनगर CHC की घोर लापरवाही से गर्भवती महिला और नवजात बेटे की मौत हो गई. बिजली गुल होने बैकअप न होने और उपकरण अभाव में मोबाइल टॉर्च से डिलीवरी का प्रयास किया गया.

By : चंद्रमणि | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 03 May 2026 11:01 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले से एक ऐसा हृदय विदारक मामला सामने आया है, जिसने राज्य की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है. राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में कथित घोर लापरवाही के चलते प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला और उसके नवजात बेटे की तड़प-तड़प कर मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया.

हाथीसिरिंग गांव की रहने वाली मृतका बिनीता बानरा खुद भी स्वास्थ्य विभाग में एक 'सहिया' के रूप में काम करती थीं. परिजनों का आरोप है कि प्रसव के दौरान अस्पताल की बिजली गुल हो गई और कोई पावर बैकअप नहीं था. हालात इतने बदतर थे कि डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी कराने की कोशिश की. अस्पताल में जरूरी मेडिकल उपकरणों का भारी अभाव था.

रेफर करने में देरी, तड़पकर गई जान

परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर संवेदनहीनता का सीधा आरोप लगाया है. उनका कहना है कि बिनीता की हालत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन न तो उसे सही इलाज दिया गया और न ही समय रहते किसी बड़े अस्पताल में रेफर किया गया. इसी घोर लापरवाही का नतीजा था कि जन्म लेने के कुछ देर बाद ही मां और नवजात बेटे दोनों ने दम तोड़ दिया. मृतका की पहले से दो बेटियां हैं, जिनका जन्म सामान्य प्रसव से हुआ था. बेटे के जन्म की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं.

Jharkhand Politics: झारखंड में कांग्रेस को ठेंगा दिखाएंगे हेमंत सोरेन! इस फैसले से आएगी राहुल संग दोस्ती में दरार?

डॉक्टर का अजीबोगरीब बहाना

इस भयंकर लापरवाही पर राजनगर CHC के चिकित्सा प्रभारी डॉ. श्याम सोरेन ने एक अजीबोगरीब बयान दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें प्रभार संभाले हुए अभी सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं, इसलिए उन्हें अस्पताल के मेंटेनेंस और अव्यवस्था की पूरी जानकारी नहीं थी. वहीं, अन्य डॉक्टरों ने सफाई दी कि ऑपरेशन के दौरान अचानक बिजली कट गई थी.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस CHC में लापरवाही की यह कोई पहली घटना नहीं है. फिलहाल, परिजनों ने दोषी स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है. प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जांच का आश्वासन दिया है. अब देखना यह है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है या यह मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा.

रांची: प्रेमी पर खर्च करने के लिए नहीं दिए पैसे तो हैवान बनी नाबालिग बेटी, कर दी मां की हत्या

About the author चंद्रमणि

चंद्रमणि नक्सल और क्राइम के मामलों में एक्सपर्ट हैं. 10 सालों से झारखंड के सरायकेला खरसावां और चाईबासा जिले से पत्रकारिता कर रहे हैं. वो साल 2019 से एबीपी न्यूज नेटवर्क से जुड़े हैं.
Read More
Published at : 03 May 2026 11:03 PM (IST)
Tags :
Seraikela Kharsawan News Jharkhand News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए गोरखपुर में किया गया यज्ञ-हवन, ममता बनर्जी सरकार पर साधा निशाना
बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए गोरखपुर में किया गया यज्ञ-हवन, ममता बनर्जी सरकार पर साधा निशाना
इंडिया
चेन्नई एयरपोर्ट पर चलते विमान से कूदा यात्री, लैंडिंग के तुरंत बाद खोल दिया इमरजेंसी गेट, जानें पूरा मामला
चेन्नई एयरपोर्ट पर चलते विमान से कूदा यात्री, लैंडिंग के तुरंत बाद खोल दिया इमरजेंसी गेट, जानें पूरा मामला
आईपीएल 2026
पंजाब किंग्स के साथ पहली बार हुआ इतना बुरा, मोहम्मद सिराज की सिर्फ 2 गेंदों ने बना दिया रिकॉर्ड
पंजाब किंग्स के साथ पहली बार हुआ इतना बुरा, मोहम्मद सिराज की सिर्फ 2 गेंदों ने बना दिया रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Raja Shivaji Box Office: मराठी की टॉप 10 ग्रॉसर फिल्मों में एंट्री ले पाएगी 'राजा शिवाजी'? बजट का 32% कर चुकी वसूल
मराठी की टॉप 10 ग्रॉसर फिल्मों में एंट्री ले पाएगी 'राजा शिवाजी'? बजट का 32% कर चुकी वसूल
Advertisement

वीडियोज

AC Blast in Delhi News: AC ने ली 9 जान, रहिए सावधान....! | Vivek Vihar | Breaking | ABP News
Bengal Election Result 2026: बंगाल में किसकी सरकार? बता रहा सट्टा बाजार! | Betting Market
Delhi Vivek Vihar Fire: सावधान! AC बन सकता है 'Time Bomb', दिल्ली में एक झटके में ली 9 जान!
Delhi Vivek Vihar Fire: AC बना मौत का कारण! इस्तेमाल करते है तो ध्यान दें! | Delhi News | Tragedy
Delhi Vivek Vihar Fire: फायर एग्जिट था या नहीं? विवेक विहार में 9 मौतों का दर्द! | Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए गोरखपुर में किया गया यज्ञ-हवन, ममता बनर्जी सरकार पर साधा निशाना
बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए गोरखपुर में किया गया यज्ञ-हवन, ममता बनर्जी सरकार पर साधा निशाना
इंडिया
चेन्नई एयरपोर्ट पर चलते विमान से कूदा यात्री, लैंडिंग के तुरंत बाद खोल दिया इमरजेंसी गेट, जानें पूरा मामला
चेन्नई एयरपोर्ट पर चलते विमान से कूदा यात्री, लैंडिंग के तुरंत बाद खोल दिया इमरजेंसी गेट, जानें पूरा मामला
आईपीएल 2026
पंजाब किंग्स के साथ पहली बार हुआ इतना बुरा, मोहम्मद सिराज की सिर्फ 2 गेंदों ने बना दिया रिकॉर्ड
पंजाब किंग्स के साथ पहली बार हुआ इतना बुरा, मोहम्मद सिराज की सिर्फ 2 गेंदों ने बना दिया रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Raja Shivaji Box Office: मराठी की टॉप 10 ग्रॉसर फिल्मों में एंट्री ले पाएगी 'राजा शिवाजी'? बजट का 32% कर चुकी वसूल
मराठी की टॉप 10 ग्रॉसर फिल्मों में एंट्री ले पाएगी 'राजा शिवाजी'? बजट का 32% कर चुकी वसूल
विश्व
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें?
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, क्या रखीं शर्तें?
विश्व
फिलीपींस में 'मायोन' ज्वालामुखी का तांडव: 6 किमी तक का इलाका सील, हजारों लोगों ने छोड़े घर, अलर्ट लेवल-3 जारी
फिलीपींस में 'मायोन' ज्वालामुखी का तांडव: 6 किमी तक का इलाका सील, हजारों लोगों ने छोड़े घर
ट्रेंडिंग
एक रुपये किलो आलू और 7 रुपये किलो चीनी, 1989 के राशन बिल ने लोगों को चौंकाया, यूजर्स बोले, कहां गए वो दिन
एक रुपये किलो आलू और 7 रुपये किलो चीनी, 1989 के राशन बिल ने लोगों को चौंकाया, यूजर्स बोले, कहां गए वो दिन
टेक्नोलॉजी
AI Companion का नया खेल! Teens इस तरह कर रहे इसका इस्तेमाल, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश
AI Companion का नया खेल! Teens इस तरह कर रहे इसका इस्तेमाल, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget