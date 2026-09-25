बेटी की अंतिम विदाई पर फूट-फूटकर रोईं मंत्री दीपिका पांडेय, CM सोरेन ने संभाला

झारखंड के जमशेदपुर में गुरुवार (24 सितंबर) तड़के हुए भीषण सड़क हादसे ने चार परिवारों को ऐसा दर्द दिया, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. मरीन ड्राइव के पास खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार की टक्कर में चार युवाओं की मौत हो गई. मृतकों में झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की 18 साल की बेटी तृषा सिंह भी शामिल थीं.

हादसे के बाद जब तृषा का पार्थिव शरीर रांची स्थित मंत्री के सरकारी आवास पहुंचा, तो वहां का माहौल पूरी तरह गम में डूब गया. घर के बाहर और अंदर मौजूद लोगों की आंखें नम थीं. मां दीपिका पांडेय सिंह के लिए यह पल बेहद मुश्किल था. जिस बेटी को उन्होंने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था, उसी बेटी को अंतिम विदाई देने की घड़ी सामने थी.

तृषा के पार्थिव शरीर के घर पहुंचते ही परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. आसपास मौजूद लोग भी खुद को भावुक होने से नहीं रोक सके. वहीं मंत्री दीपिका को सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने संभाला.

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बारिश के बीच निकली तृषा की अंतिम यात्रा

गुरुवार शाम तृषा की अंतिम यात्रा रांची के धुर्वा स्थित सीठियो श्मशान घाट के लिए निकली. इस दौरान मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन बड़ी संख्या में लोग तृषा को अंतिम विदाई देने पहुंचे.

श्मशान घाट पर पिता रत्नेश सिंह ने अपनी बेटी को मुखाग्नि दी. इस दौरान परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल था. तृषा की मां दीपिका पांडेय सिंह बेटी को याद कर फूट-फूटकर रो पड़ीं. मां की आंखों के सामने बेटी की अंतिम विदाई का यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर गया.

3 दोस्तों ने भी हादसे में गंवाई जान

इस हादसे में तृषा के साथ उनके 3 अन्य साथी सार्थक अग्रवाल, नमन गुप्ता और वंशिका खंडेलवाल की भी मौत हो गई. बताया गया कि चारों युवा बुधवार रात एक दोस्त के घर मिले थे. इसके बाद वे कार से घूमने के लिए निकले थे.

मरीन ड्राइव के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चारों युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई.

मुख्यमंत्री समेत कई नेता पहुंचे मंत्री आवास

हादसे की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के आवास पहुंचे. दोनों ने तृषा के पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और परिवार से मुलाकात कर दुख की इस घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी मंत्री आवास पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया.

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इस दर्दनाक हादसे के बाद राज्य सरकार ने 25 सितंबर को प्रस्तावित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक भी स्थगित कर दी. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से गुरुवार को इसकी आधिकारिक जानकारी दी गई. चार युवाओं की असमय मौत से झारखंड में शोक का माहौल है.