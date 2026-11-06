इरफान अंसारी और अखिलेश यादव पर सुब्रत पाठक का निशाना, कहा- इनकी सोच ही...'

झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के विवादित बयान और उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव व धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बीच चल रहे विवाद बीजेपी नेता सुब्रत पाठक की प्रतिक्रिया सामने आई है. बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने इरफान अंसारी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष देश में अराजकता फैलाना चाहता है और देश के युवाओं को इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए. सुब्रत ने अखिलेश पर कहा कि जब उनके अपने लोग हनुमान जी पर टिप्पणी करते हैं तब उनकी भावनाएं आहत नहीं होती.

विपक्ष को घेरा

बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा, "इन लोगों की सोच ही यही है. देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, लेकिन देश का युवा देशभक्त है. इनके पास 40 लाख युवा है कहां होता तो दिल्ली की रैली में दिखता उनको अब उनके निलंबन की कार्यवाही नहीं करनी पड़ती." सुब्रत पाठक ने कहा कि झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने संविधान की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद असंवैधानिक बयान दिया है. कह रहे हैं कि 40 लाख छात्र दिल्ली की सड़कों पर राहुल के एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं.

VIDEO | Reacting to Irfan Ansari's 'worse than Bangladesh, Nepal' remark, BJP spokesperson Pratul Shahdeo says, "Jharkhand Minister Irfan Ansari, despite taking an oath to uphold the Constitution, has made unconstitutional remarks, claiming that 40 lakh students are waiting for Rahul Gandhi's signal to clash with the Army. Why is he encouraging students to clash with the Army and calling for bloodshed by citing Bangladesh and Nepal? Do Irfan Ansari and Rahul Gandhi want to create an even worse situation in India to forcibly change the government? This is a shameful statement. Chief Minister Hemant Soren should immediately dismiss Ansari from the Cabinet, Otherwise, it would prove that Hemant Soren also agrees with the language of anarchy used by Rahul Gandhi and echoed by Irfan Ansari." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2026

उन्होंने आगे कहा, "वो कह रहे हैं कि छात्र सेना से भिड़ने के लिए तैयार हैं. अब सेना से क्यों छात्रों को भिड़वा रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि खून-खराबे की हो? आप बंगलादेश का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? बांगलादेश में सत्ता परिवर्तन पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया था. क्या इरफान अंसारी और राहुल गांधी सरकार को जबरन बदलने के लिए भारत में और भी बदतर हालात पैदा करना चाहते हैं? यह एक शर्मनाक बयान है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तुरंत अंसारी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए. वरना, यह साबित हो जाएगा कि हेमंत सोरेन भी राहुल गांधी की उस अराजकतावादी भाषा से सहमत हैं, जिसे इरफान अंसारी ने दोहराया है."

इरफान अंसारी ने क्या कहा था?

दरअसल, मीडिया से बातचीत में इरफान अंसारी ने कहा था कि जब वो दिल्ली गए थे तब उनकी मुलाकात वहां छात्र-छात्राओं से हुई थी. वहां 40 लाख युवावर्ग सड़क पर हैं. वो राहुल गांधी की बात से आगे नहीं बढ़ेंगे. वो केवल राहुल गांधी के एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं. आप कितनी सेना बुलाएंगे? सेना रोक लेगी. अगर अब भी प्रधानमंत्री सतर्क नहीं हुए तो देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो जायेंगे, यहां के हालात बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर हो जायेंगे.

अखिलेश यादव को भी घेरा

अखिलेश यादव और धीरेंद्र शास्त्री विवाद पर सुब्रत पाठक ने कहा, "अखिलेश यादव का शिष्य लक्ष्मण यादव जब हनुमान जी को लेकर टिप्पणी करता है तब उनकी भावनाएं आहत नहीं होती. भाटी देवताओं के बारे में क्या क्या बोलता है. रामचरितमानस जलाई गई तब नहीं बोले. अब भगवान से इतना प्रेम है तो आओ कैसे अयोध्या में कलंक हटाया था वैसे मथुरा से भी हटाते है. अखिलेश जी आप चलो मैं आपके साथ चलूंगा."

अखिलेश ने क्या कहा था?

दरअसल, बागेश्वर महाराज धीरेंद्र शास्त्री के भगवान राम और कृष्ण की तुलना की थी और कहा था कि 'हमारे राम सीधे हैं और तुम्हारे कृष्ण टेढ़े हैं.' कथा के दौरान उन्होंने भगवान श्रकृष्ण के 'त्रिभंगी मुद्रा' का वर्णन किया था. उनके इस बयान के बाद मथुरा और वृंदावन के संत समाज व कृष्ण भक्तों ने गहरी आपत्ति जताई थी. वहीं, अखिलेश यादव ने धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधा था और कहा था कि ऐसे लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सदैव अनर्गल बातें करते हैं. धन ही इनका धर्म होता है. इस तरह के कुवचनों से जन्मे सामाजिक वैमनस्य का शिकार उन्हें ही होना पड़ेगा. उन्होंने आयोजकों और प्रायोजकों से आग्रह किया था कि वो दुष्मुखी कथाकारों से दूर रहें.

गिरिडीहः दिवाली से पहले बैंक में बड़ी लूट कर भागे नकाबपोश बदमाश, तलाश में जुटी पुलिस