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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडइरफान अंसारी और अखिलेश यादव पर सुब्रत पाठक का निशाना, कहा- इनकी सोच ही...'

इरफान अंसारी और अखिलेश यादव पर सुब्रत पाठक का निशाना, कहा- इनकी सोच ही...'

नेता सुब्रत पाठक ने  इरफान अंसारी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशामा साधा है. बीजेपी नेता ने कहा कि ये लोग देश में अराजकता फैलाने की सोच रखते हैं और खून-खराबा हो.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 06 Nov 2026 01:05 PM (IST)
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झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के विवादित बयान और उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव व धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बीच चल रहे विवाद बीजेपी नेता सुब्रत पाठक की प्रतिक्रिया सामने आई है. बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने  इरफान अंसारी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष देश में अराजकता फैलाना चाहता है और देश के युवाओं को इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए. सुब्रत ने अखिलेश पर कहा कि जब उनके अपने लोग हनुमान जी पर टिप्पणी करते हैं तब उनकी भावनाएं आहत नहीं होती.  

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विपक्ष को घेरा

बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा, "इन लोगों की सोच ही यही है. देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, लेकिन देश का युवा देशभक्त है. इनके पास 40 लाख युवा है कहां होता तो दिल्ली की रैली में दिखता उनको अब उनके निलंबन की कार्यवाही नहीं करनी पड़ती." सुब्रत पाठक ने कहा कि झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने संविधान की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद असंवैधानिक बयान दिया है. कह रहे हैं कि 40 लाख छात्र दिल्ली की सड़कों पर राहुल के एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं. 

उन्होंने आगे कहा, "वो कह रहे हैं कि छात्र सेना से भिड़ने के लिए तैयार हैं. अब सेना से क्यों छात्रों को भिड़वा रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि खून-खराबे की हो? आप बंगलादेश का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? बांगलादेश में सत्ता परिवर्तन पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया था. क्या इरफान अंसारी और राहुल गांधी सरकार को जबरन बदलने के लिए भारत में और भी बदतर हालात पैदा करना चाहते हैं? यह एक शर्मनाक बयान है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तुरंत अंसारी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए. वरना, यह साबित हो जाएगा कि हेमंत सोरेन भी राहुल गांधी की उस अराजकतावादी भाषा से सहमत हैं, जिसे इरफान अंसारी ने दोहराया है."

इरफान अंसारी ने क्या कहा था?

दरअसल, मीडिया से बातचीत में इरफान अंसारी ने कहा था कि जब वो दिल्ली गए थे तब उनकी मुलाकात वहां छात्र-छात्राओं से हुई थी. वहां 40 लाख युवावर्ग सड़क पर हैं. वो राहुल गांधी की बात से आगे नहीं बढ़ेंगे. वो केवल राहुल गांधी के एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं. आप कितनी सेना बुलाएंगे? सेना रोक लेगी. अगर अब भी प्रधानमंत्री सतर्क नहीं हुए तो देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो जायेंगे, यहां के हालात बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर हो जायेंगे. 

अखिलेश यादव को भी घेरा

अखिलेश यादव और धीरेंद्र शास्त्री विवाद पर सुब्रत पाठक ने कहा, "अखिलेश यादव का शिष्य लक्ष्मण यादव जब हनुमान जी को लेकर टिप्पणी करता है तब उनकी भावनाएं आहत नहीं होती. भाटी देवताओं के बारे में क्या क्या बोलता है. रामचरितमानस जलाई गई तब नहीं बोले. अब भगवान से इतना प्रेम है तो आओ कैसे अयोध्या में कलंक हटाया था वैसे मथुरा से भी हटाते है. अखिलेश जी आप चलो मैं आपके साथ चलूंगा."

अखिलेश ने क्या कहा था?

दरअसल, बागेश्वर महाराज धीरेंद्र शास्त्री के भगवान राम और कृष्ण की तुलना की थी और कहा था कि 'हमारे राम सीधे हैं और तुम्हारे कृष्ण टेढ़े हैं.' कथा के दौरान उन्होंने भगवान श्रकृष्ण के 'त्रिभंगी मुद्रा' का वर्णन किया था. उनके इस बयान के बाद मथुरा और वृंदावन के संत समाज व कृष्ण भक्तों ने गहरी आपत्ति जताई थी. वहीं, अखिलेश यादव ने धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधा था और कहा था कि ऐसे लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सदैव अनर्गल बातें करते हैं. धन ही इनका धर्म होता है. इस तरह के कुवचनों से जन्मे सामाजिक वैमनस्य का शिकार उन्हें ही होना पड़ेगा. उन्होंने आयोजकों और प्रायोजकों से आग्रह किया था कि वो दुष्मुखी कथाकारों से दूर रहें.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 06 Nov 2026 01:05 PM (IST)
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