Saraikela News: सरायकेला के कपाली थाने में आदिवासी युवती की बेरहमी से पिटाई, SP ने दिए मामले के जांच के आदेश
Saraikela News In Hindi: झारखंड के सरायकेला में पुलिस की बर्बरता का शर्मनाक मामला सामने आया है. कपाली ओपी में एक आदिवासी युवती अल्पना महाली को पूछताछ के बहाने ले जाकर बेरहमी से पीटा गया.
झारखंड के सरायकेला जिले में पुलिस की कार्यशैली और महिलाओं के प्रति रवैये पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. महिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) वाले इस जिले के कपाली ओपी (Out Post) में एक आदिवासी युवती को बंद कमरे में बेरहमी से पीटने का बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है. इस घटना के बाद स्थानीय आदिवासी संगठनों में भारी उबाल है.
मिली जानकारी के अनुसार, कांदरबेड़ा पुनर्वास कॉलोनी की रहने वाली स्वर्गीय भजोहरि महाली की पुत्री अल्पना महाली को 15 जून को कपाली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था. अल्पना की एक सहेली कुछ दिनों से लापता है, और इसी सिलसिले में उसे बुलाया गया था.
पीड़िता अल्पना महाली का आरोप है कि कपाली ओपी प्रभारी धीरंजन कुमार ने उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और करीब तीन घंटे तक उसकी जमकर पिटाई की. आरोप यह भी है कि इस दौरान पुरुष पुलिसकर्मियों ने भी उस पर हाथ उठाया. इस अमानवीय घटना के बाद युवती की हालत गंभीर है और वह बुरी तरह डरी-सहमी हुई है.
झारखंड राज्यसभा चुनाव: NDA के विधायक करेंगे 'अंतरात्मा' की आवाज पर मतदान, INDIA गठबंधन की बैठक
एसपी और पुलिस अधिकारियों का पक्ष
इस गंभीर मामले पर जब सरायकेला की एसपी निधि द्विवेदी से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आ चुका है. एसपी ने कहा कि उन्होंने इस घटना की जांच के लिए चांडिल के एसडीपीओ को लिखित आदेश दे दिया है.
एसपी ने स्पष्ट किया कि यह अपहरण का नहीं, बल्कि 'मिसिंग' (गुमशुदगी) का मामला है. उन्होंने बताया कि जो लड़की गायब है, वह पहले भी तीन-चार बार घर से भाग चुकी है और पूर्व में अल्पना की निशानदेही पर ही उसे बरामद किया गया था. वहीं, इस मामले पर जांच कर रहे एसडीपीओ शिवकुमार ने फिलहाल कुछ भी स्पष्ट कहने से बचते हुए केवल इतना कहा, "आएंगे तो बताएंगे."
पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला
सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल में पुलिस की बर्बरता का यह कोई पहला मामला नहीं है. अभी दो दिन पहले ही चांडिल थाने में तैनात एक सब-इंस्पेक्टर (दरोगा) का लाइव कैमरे पर एक आदिवासी महिला के घर में घुसकर उसे सरेआम पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. भारी फजीहत के बाद उस दरोगा को निलंबित कर दिया गया था.
आदिवासी संगठनों में भारी आक्रोश, बड़े प्रदर्शन की चेतावनी
इस घटना ने आदिवासी समाज को आक्रोशित कर दिया है. संगठनों का कहना है कि सरायकेला का यह क्षेत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ननिहाल है, जहां उनका बचपन बीता है. "अबुआ सरकार" (अपनी सरकार) का नारा देने वाले मुख्यमंत्री के ननिहाल में पुलिस का यह कृत्य बेहद शर्मनाक है.
आदिवासी नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरायकेला एसपी और अनुमंडल के ज्यादातर थाना प्रभारी सामान्य जाति से आते हैं और वे आदिवासियों के प्रति दुर्भावना रखते हैं. संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो इलाके में एक बड़ा और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा.
Jharkhand Rajya Sabha Chunav: झारखंड राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को विधायक के टूटने का डर? होटल में शिफ्ट किए जाएंगे MLA