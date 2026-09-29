झारखंड: CEC के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस का प्रदर्शन, सरायकेला में पुतला दहन

झारखंड के सरायकेला में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने सरायकेला जिला मुख्यालय स्थित चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन किया.

कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष राज बागची ने किया. प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं तथा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.

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कांग्रेस ने की निष्पक्ष जांच की मांग

जिला कांग्रेस अध्यक्ष राज बागची ने कहा कि हाल के दिनों में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया को लेकर सामने आई खबरों ने चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हुई है. कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची से नाम हटाने की शिकायतें सामने आई हैं. पार्टी ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और चुनाव आयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की.

राज बागची ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देशभर में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के मुद्दे को उठाती रहेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर कार्यकर्ता जनहित के मुद्दों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग दोहराई.

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