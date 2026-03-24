झारखंड के सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. घोड़ानेगी डैम कॉलोनी में एक मां ने अपनी ही तीन साल की मासूम बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद सच्चाई छिपाने के लिए उसने बच्चा चोर गिरोह द्वारा अपहरण की झूठी कहानी गढ़ दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

मिली जानकारी के अनुसार, डैम कॉलोनी निवासी सोना राम लोहार की पत्नी लक्ष्मी लोहार ने अपनी बेटी की हत्या करने के बाद शोर मचाना शुरू कर दिया. उसने लोगों को बताया कि बच्चा चोर गिरोह उसकी बेटी को उठाकर ले गया है.

यह खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते कॉलोनी में भारी भीड़ जुट गई. लोग गुस्से में कथित बच्चा चोर गिरोह की तलाश में निकल पड़े. माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि किसी भी समय बड़ी घटना होने की आशंका पैदा हो गई.

पुलिस ने संभाला मोर्चा, भीड़ को किया शांत

स्थिति बिगड़ती देख चांडिल थाना प्रभारी दिलशन बिरुआ तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने सबसे पहले भीड़ को शांत करने की कोशिश की, जो उस समय काफी चुनौतीपूर्ण काम था.

थाना प्रभारी ने संयम और समझदारी से काम लेते हुए लोगों को समझाया और हालात को काबू में किया. अगर समय रहते पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती, तो मामला भीड़ हिंसा तक पहुंच सकता था.

जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच

शुरुआती पूछताछ में महिला ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. उसने अपने ही एक पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगा दिया, जिसे वह अपना प्रेमी बताती थी लेकिन पुलिस ने बिना जल्दबाजी के मामले की गहराई से जांच की.

जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई, तो महिला के बयान में कई विरोधाभास सामने आए. तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ी और धीरे-धीरे सच्चाई सामने आने लगी.

इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि बच्ची को परिजन इलाज के लिए एक स्थानीय क्लिनिक ले गए थे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह जानकारी मिलते ही पुलिस को शक और गहरा हुआ. जांच तेज की गई और पूरा मामला खुलकर सामने आ गया.

आरोपी मां गिरफ्तार, मानसिक स्थिति पर भी सवाल

घटना के बाद आरोपी महिला फरार हो गई थी, लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाते हुए उसका पीछा किया और सोमवार को उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि महिला की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी, जिसकी वजह से उसने यह खौफनाक कदम उठाया.