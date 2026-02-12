हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड में रिश्तों का कत्ल, मां ने प्रेमी के साथ मिलकर 14 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट

झारखंड में रिश्तों का कत्ल, मां ने प्रेमी के साथ मिलकर 14 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट

Jharkhand News: साहिबगंज में अवैध संबंध छिपाने के लिए मां ने प्रेमी संग मिलकर 14 वर्षीय बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

By : विकास साह | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 12 Feb 2026 02:27 PM (IST)
साहिबगंज जिले के बरहरवा थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव से एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया. 7 फरवरी की रात 14 साल के आयुष की हत्या कर दी गई. शुरुआत में मामला संदिग्ध लगा, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो सच्चाई बेहद चौंकाने वाली निकली.

पुलिस के मुताबिक, 33 वर्षीय मीनू देवी का अपने ही सगे रिश्तेदार रोहित साहा के साथ पिछले दो साल से अवैध संबंध चल रहा था. बताया जा रहा है कि आयुष ने 7 फरवरी की रात अपनी मां और रोहित को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. यही बात दोनों को नागवार गुजरी. बदनामी के डर और राज खुल जाने की आशंका में उन्होंने बड़ा कदम उठा लिया.

गला घोंटकर की हत्या, शव झाड़ियों में फेंका

आरोप है कि मीनू देवी और रोहित ने मिलकर आयुष का गला घोंट दिया. हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव को गांव के पास तालाब किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया. अगले दिन शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पूछताछ में खुली साजिश की परतें

जांच के दौरान पुलिस को घरवालों पर ही शक हुआ. कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने कांड संख्या 28/2026 दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

बरहरवा के एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने बताया कि जांच में साफ हुआ है कि मां और उसके रिश्तेदार के बीच संबंध थे. बच्चे ने उन्हें देख लिया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई. दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है.

इस वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया है. लोग यही कह रहे हैं कि जिस मां को बच्चे की सबसे बड़ी सुरक्षा माना जाता है, वही उसकी जान की दुश्मन बन गई. यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि डर और बदनामी का भय इंसान से किस हद तक गलत कदम उठवा सकता है.

Published at : 12 Feb 2026 02:27 PM (IST)
Sahibganj News Jharkhand News Sahibganj Murder Case
