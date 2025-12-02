हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Jharkhand Politics: BJP के साथ आए हेमंत सोरेन तो बदल जाएगा नंबर गेम! जानें- क्या होंगे नए समीकरण?

Jharkhand Politics: BJP के साथ आए हेमंत सोरेन तो बदल जाएगा नंबर गेम! जानें- क्या होंगे नए समीकरण?

Jharkhand Politics: झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं, जिनमें बहुमत के लिए न्यूनतम 41 सीटें आवश्यक होती हैं. फिलहाल गठबंधन की सरकार है और अब बीजेपी-JMM के गठबंधन की खबरें तेज है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 02 Dec 2025 12:59 PM (IST)
झारखंड में फिलहाल JMM, कांग्रेस, RJD और लेफ्ट गठबंधन की सरकार है, जिनके पास 81 विधानसभा सीटों में से कुल 56 सीटें हैं. लेकिन सोच के देखिए कि क्या हो अगर JMM अगर बीजेपी के साथ गठबंधन में आ जाए.  

इस नए गठबंधन यानी JMM और BJP के बीच के गठबंधन पर आज कल चर्चाएं तेज हैं, जो यदि सच साबित हुआ तो राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकता है. संभावित नए परिदृश्य में JMM (34) और BJP (21) के साथ LJP, AJSU और JDU की 1-1 सीट जोड़कर कुल आंकड़ा 58 तक पहुंच सकता है और बहुमत के लिए 41 सीटों की आवश्यकता है. 

वर्तमान संख्या बल का संरचित विश्लेषण

दिसंबर 2025 के अनुसार झारखंड विधानसभा का वास्तविक संख्याबल अभी भी स्थिर है, जिसमें INDIA ब्लॉक की सरकार 56 सीटों के साथ सत्ता में बनी हुई है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं. सीटों का बंटवारा स्पष्ट है- JMM 34, कांग्रेस 17, RJD 4 और CPI(ML) 1 सीट के साथ सरकार संभाल रही है, जबकि NDA पक्ष में BJP 21, AJSU 1, JD(U) 1, LJP(RV) 1 सीट के साथ कुल 24 सीटों पर है, और 1 सीट JLKKM के पास है. इन परिणामों की पुष्टि चुनाव आयोग से होती है और किसी प्रकार का उपचुनाव परिवर्तन अभी तक दर्ज नहीं है.

काल्पनिक राजनीतिक हलचल और संभावित प्रभाव

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि हेमंत सोरेन BJP के साथ गठबंधन करते हैं, तो यह इतिहास के सबसे अप्रत्याशित राजनीतिक कदमों में से एक होगा क्योंकि 2024 के चुनाव अभियान के दौरान दोनों दलों में टकराव चरम पर था और सोरेन ने BJP पर ED जांच के दुरुपयोग का आरोप लगाकर जनसमर्थन हासिल किया था.

फिर भी यदि काल्पनिक परिदृश्य को मानें तो नया समीकरण JMM 34 + BJP 21 के साथ सीधे 55 सीटों का पासा पलट सकता है और आजसू, लोजपा और जेडीयू के समर्थन से संख्या 58 तक जा सकती है. इससे कांग्रेस और RJD बुरी तरह टूट सकते हैं और विपक्ष मात्र 22 सीटों तक सिमट जाएगा, वहीं जातीय और आदिवासी-गैर आदिवासी वोट ध्रुवीकरण झारखंड की सामाजिक राजनीति को भी झकझोर सकता है.

भविष्य की स्थिति और राजनीतिक अस्थिरता की संभावना

पिछले अनुभव बताते हैं कि JMM-BJP की मित्रता राजनीतिक रूप से बेहद अस्थिर मॉडल साबित हुई है, विशेषकर 2010-2014 में जब समर्थन-गिरावट और सत्ता परिवर्तन लगातार होते रहे. मौजूदा समय में INDIA ब्लॉक की सरकार मजबूत दिखाई देती है और BJP विपक्ष में रहकर संगठनात्मक विस्तार की रणनीति अपना रही है, इसलिए गठबंधन की संभावना अभी भी बेहद कम मानी जाती है.

हालांकि, राजनीति में परिस्थितियां पल भर में बदलती हैं और यदि यह समीकरण सच हुआ तो झारखंड में समीकरण, नेतृत्व और नीतियों का पूरा ढांचा पुनर्लेखित होगा. फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई संकेत, बयान या पार्टी दस्तावेज सामने नहीं आया है और किसी नए उपचुनाव या शक्ति परीक्षण की स्थिति ही आगे की राजनीति की दिशा तय करेगी.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 02 Dec 2025 12:59 PM (IST)
Jharkhand News
