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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंड'लालू मरना पंसद करेंगे...', झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप पर बोले RJD नेता

'लालू मरना पंसद करेंगे...', झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप पर बोले RJD नेता

Jharkhand News In Hindi: राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिलने के बाद पार्टी के नेता ने आरजेडी पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगाए हैं. इस पर अब आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 19 Jun 2026 12:56 PM (IST)
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झारखंड में दो सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने के बाद सियासत तेज है. राज्य की एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य पर बीजेपी से समर्थन प्राप्त निर्दल प्रत्याशी को जीत मिली है. वहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा. जिसके बाद आरजेडी के ऊपर कांग्रेस के खिलाफ वोट न देने का आरोप लगाया है. इस पर झारखंड सरकार में मंत्री व राष्ट्रीय जनता दल के विधायक संजय यादव की प्रतिक्रिया आई है.

झारखंड सरकार में मंत्री व आरजेडी विधायक संजय यादव ने बीजेपी को वोट देने के आरोपों पर कहा, "लालू मरना पंसद करेंगे लेकिन, बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते." फिलहाल आरजेडी पर कांग्रेस द्वारा क्रॉस वोटिंग करने के आरोप लगाए जा रहे हैं.

आरेजेडी ने कांग्रेस पर लगाया क्रॉस वोटिंग का आरोप

आरजेडी विधायक संजय यादव ने कांग्रेस प्रभारी पर क्रॉस वोटिग करवाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू पर राहुल गांधी तुंरत कार्रवाई कर बाहर करें क्योंकि वह गद्दार हैं. उन्होंने राज्यसभा चुनाव में के राजू ने कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी से डील कर एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी को वोट कराया.

संजय यादव ने आगे कहा, "कांग्रेस के कुकर्मों को छुपाने के लिए के राजू ने आरोप लगाया की आरजेडी ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया." उन्होंने आगे कहा, "आरजेडी के सभी चार विधायकों, जिसमें मैं भी हूं. हम सभी ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट दिया है.

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जेडीयू विधायक ने हेमंत सोरेन और आरजेडी को दिया ऑफर

जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने राज्यसभा चुनाव के बाद हेमंत सोरेन और आरजेडी को ऑफर दे दिया है. सरयू राय ने कहा कि बिना बीजेपी और कांग्रेस की मदद से झारखंड में सरकार बनाइए. सरयू राय ने ऑफर में बताया कि जेएमएम के 34, आरजेडी के 4, वाम दल के 2 और जेडीयू से मैं विधायक हूं इस तरह 41 विधायकों हो जाते हैं जिससे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी.

उन्होंने कहा कि इस फॉर्मूले पर सरकार बनाइए. सरयू राय के ऑफर पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी विधायक संजय यादव ने कहा कि वह बड़े नेता हैं, विद्वान हैं, लेकिन हम लोग वही करेंगे जो लालू यादव तय करते हैं.

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Published at : 19 Jun 2026 12:56 PM (IST)
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