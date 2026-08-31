रांची में रिटायर्ड अफसर ने की खुदकुशी! पंखे से लटका मिला शव

झारखंड की राजधानी रांची में एक रिटायर्ड अधिकारी की मौत का मामला सामने आया है. पुलिस ने सोमवार (31 अगस्त) को बताया कि यहां सिधो-कान्हू पार्क के पास एक फ्लैट में 61 साल के एक रिटायर्ड अफसर का शव फंदे से लटका मिला. पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है. मृतक मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे. पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है. मामले की जांच जारी है.

मृतक रिटायर्ड अफसर का नाम सुनील कुमार सिंह था और वो बिहार के पटना के रहने वाले थे. वो एक साल पहले रांची में डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर (DDC) के पद से रिटायर हुए थे. पुलिस के मुताबिक, रविवार को लालपुर पुलिस स्टेशन इलाके में सिधो-कान्हू पार्क के पास एक फ्लैट में उनका शव छत के पंखे के हुक से लटका हुआ मिला था.

रांची में रिटायर्ड अफसर ने क्यों की खुदकुशी!

लालपुर थाने के सब इंस्पेक्टर उत्तम कुमार ने कहा, ‘‘रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. वह यहां फ्लैट में अकेले रह रहे थे, जबकि उनका परिवार पटना में था. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सिंह ने कथित तौर पर आत्महत्या की है, क्योंकि वह उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे.’’

8 पेज के सुसाइड नोट में क्या है जिक्र?

पुलिस ने मृतक रिटायर्ड अफसर के पास से आठ पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया है जिसमें सुनील कुमार सिंह ने अपनी उम्र संबंधी बीमारियों से हो रही तकलीफ को बयां किया है. आशंका जताई जा रही है कि वो उम्र संबंधी कई बीमारियों को लेकर परेशान चल रहे थे. हालांकि, पुलिस अधिकारी ने कहा कि मौत के सटीक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा. उन्होंने बताया कि इस संबंध में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.

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