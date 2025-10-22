हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडरांची पुलिस का खुलासा, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए अपराधियों को हो रही थी हथियारों की सप्लाई

रांची पुलिस का खुलासा, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए अपराधियों को हो रही थी हथियारों की सप्लाई

Ranchi Police Busts Pakistan Drone Arms Supply: रांची पुलिस ने सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान गैंग के गठजोड़ का पर्दाफाश किया है, जो पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा हथियार मंगवाकर रंगदारी वसूलते थे.

By : चंदन सिन्हा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 22 Oct 2025 09:41 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड की राजधानी रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने खुलासा किया है कि राज्य में सक्रिय कुख्यात अपराधियों को पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियारों की आपूर्ति की जा रही थी. इस मामले में पुलिस ने सुजीत सिन्हा गिरोह और प्रिंस खान गैंग के खतरनाक गठजोड़ का पर्दाफाश किया है.

रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में जांच के दौरान पता चला कि दोनों अपराधी गैंग मिलकर झारखंड और आसपास के राज्यों में रंगदारी, वसूली और भय का माहौल बना रहे थे. पुलिस के अनुसार, जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और विदेश में रहकर गिरोह को संचालित कर रहे प्रिंस खान ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया था. जेल के बाहर यह नेटवर्क सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा चला रही थी, जो गिरोह की गतिविधियों का पूरा संचालन करती थी.

'अपराधियों द्वारा गठित संगठन को संभाल रही थी रिया सिन्हा'

पुलिस ने बताया कि रांची और कोयलांचल क्षेत्र में हाल के दिनों में जो भी रंगदारी कॉल प्रिंस खान के नाम पर किए गए थे, वे इसी गठजोड़ का नतीजा थे. इतना ही नहीं, अपराधियों द्वारा गठित ‘कोयलांचल शांति सेना’ नामक संगठन को भी रिया सिन्हा ही संभाल रही थी.

रिया सिन्हा समेत चार अन्य अपराधी गिरफ्तार

रांची पुलिस ने छापेमारी कर रिया सिन्हा समेत चार अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को जानकारी मिली थी कि रांची रिंग रोड स्थित चतु ओवरब्रिज के पास कुछ अपराधी मौजूद हैं. जब पुलिस ने वहां कार्रवाई की, तो एक गाड़ी से कई हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए.

'पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भारत में लाई जाती थीं हथियार और गोलियां'

सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने खुलासा किया कि हथियार और गोलियां पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से पंजाब के मोगा जिले के रास्ते भारत में लाई जाती थीं. इसके बाद इन हथियारों का उपयोग रांची सहित देश के अन्य हिस्सों में बड़े व्यापारियों और पूंजीपतियों से रंगदारी वसूली के लिए किया जाता था.

पुलिस का कहना है कि रंगदारी से वसूले गए पैसों का इस्तेमाल फिर से पाकिस्तान से हथियार मंगवाने में किया जा रहा था. रांची पुलिस अब इस अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने में जुटी है.

और पढ़ें
Published at : 22 Oct 2025 09:41 PM (IST)
Tags :
Ranchi Police Ranchi News Jharkhand News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd ODI Weather: पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
ओटीटी
करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था'
करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: वादों की बौछार, कौन जीतेगा बिहार?
Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election
दिवाली की रात... 'खून की होली' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd ODI Weather: पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
ओटीटी
करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था'
करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?
जनरल नॉलेज
Currency Printing: दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
शिक्षा
फिजी में 1,00,000 कमाने पर भारत में कितने बनेंगे? जानें करेंसी का असली अंतर!
फिजी में 1,00,000 कमाने पर भारत में कितने बनेंगे? जानें करेंसी का असली अंतर!
लाइफस्टाइल
बिहार और झारखंड के छठ प्रसाद में क्या है फर्क, जान लें दोनों राज्यों के बीच का अंतर?
बिहार और झारखंड के छठ प्रसाद में क्या है फर्क, जान लें दोनों राज्यों के बीच का अंतर?
बिजनेस
यूएस टैरिफ का भारतीय इकोनॉमी पर होने वाला है बड़ा असर, वर्ल्ड बैंक ने किया आगाह
यूएस टैरिफ का भारतीय इकोनॉमी पर होने वाला है बड़ा असर, वर्ल्ड बैंक ने किया आगाह
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget