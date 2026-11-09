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दीपावली के बाद रांची की हवा हुई खराब, इतना पहुंचा AQI

दीपावली के जश्न बाद रांची की हवा की गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है. नौ नवंबर को शहर के कई इलाकों में यह 193 तक पहुंच गया. कुछ स्थानों पर हवा की गुणवत्ता अस्वास्थ्यकर स्तर पर दर्ज की गई.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 09 Nov 2026 02:42 PM (IST)
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दीपावली के जश्न और आतिशबाजी के बाद रांची की हवा की गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है. पिछले तीन दिनों के उपलब्ध आंकड़े प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने का संकेत दे रहे हैं. सात नवंबर को रांची में एक्यूआई का स्तर मध्यम श्रेणी में था, जबकि नौ नवंबर को शहर के कई इलाकों में यह 193 तक पहुंच गया. कुछ स्थानों पर हवा की गुणवत्ता अस्वास्थ्यकर स्तर पर दर्ज की गई. 

आंकड़ों के अनुसार, सात नवंबर को रांची का दैनिक औसत एक्यूआई 142 से 152 के बीच था. आठ नवंबर को यह बढ़कर 156 से 164 के स्तर पर पहुंच गया. नौ नवंबर को अलग-अलग समय पर दर्ज रियल टाइम आंकड़ों में एक्यूआई 163 से 189 के बीच रहा. शहर के विभिन्न इलाकों में प्रदूषण का स्तर और अधिक दर्ज किया गया. सेक्टर-2 में एक्यूआई 193, दीपाटोली में 191, धुमसाटोली और गांधी नगर कॉलोनी में 189 तथा कोकर चौक में 186 दर्ज किया गया.

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पटाखों से निकलने वाले धुएं से बढ़ प्रदूषण

आंकड़ों के मुताबिक, पीएम2.5 राजधानी की हवा में प्रमुख प्रदूषक बना हुआ है. पटाखों से निकलने वाला धुआं और महीन कण वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले कारकों में शामिल हैं. नवंबर में तापमान में गिरावट और हवा की गति कम होने से भी प्रदूषक कण वातावरण में अधिक समय तक बने रह सकते हैं. रात और सुबह के समय प्रदूषण का असर अधिक महसूस होने की आशंका है. तापमान कम होने और हवा का फैलाव सीमित रहने से सूक्ष्म कण जमीन के नजदीक जमा हो सकते हैं. दिन में धूप निकलने और वातावरण में हलचल बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकता है. 

सांस के जरिए फेफड़ों पहुंच सकते हैं PM2.5 के सूक्ष्म कण

बता दें कि पीएम2.5 के सूक्ष्म कण सांस के जरिए फेफड़ों के भीतर तक पहुंच सकते हैं. इसका असर विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों पर पड़ सकता है. रांची के गांधीनगर स्थित सीसीएल हॉस्पिटल के सीनियर चिकित्सक डॉ जितेंद्र कुमार ने बताया कि ऐसे लोगों को सुबह जल्दी और देर शाम बाहर अधिक समय बिताने तथा खुले में भारी शारीरिक गतिविधियों से परहेज करना चाहिए.

हालांकि, उपलब्ध आंकड़े दीपावली के बाद प्रदूषण बढ़ने का रुझान दिखाते हैं लेकिन इस अवधि में प्रदूषण के लिए केवल आतिशबाजी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. वाहनों से निकलने वाला धुआं, धूल और मौसम की स्थिति भी हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Ranchi News AQI JHARKHAND NEWS
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