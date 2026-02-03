वकील मां, CA बेटा और 8वीं में पढ़ने वाली बेटी... ऐसा क्या हुआ कि तीनों ने की सुसाइड की कोशिश? लड़के की मौत
Ranchi Crime News: रांची में एक परिवार ने के 3 लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया. इसमें बेटे CA मिहिर की मौत हो गई जबकि HC वकील मां और उनकी नाबालिग बेटी गंभीर अवस्था में अस्पताल में हैं.
रांची के अरगोड़ा क्षेत्र से रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक परिवार में 3 तीन लोगों ने सामूहिक आत्मह्या का प्रयास किया है. इस घटना में युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट मिहिर शेखर (24) की मौत हो गई है. उनकी मां और नाबालिग बहन, जिन्होंने भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की, फिलहाल अस्पताल में गंभीर हालत में हैं. यह दुखद घटना सोमवार की बताई जा रही है, जो उनके आवास पर घटी, जहां मिहिर ने फांसी लगा ली जबकि मां-बेटी ने जहर खा लिया.
परिवार के तीनों सदस्यों द्वारा एक साथ की गई इस कोशिश के पीछे आर्थिक संकट को प्रमुख कारण बताया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, मिहिर हाल ही में कोलकाता से रांची लौटे थे और नौकरी की तलाश में थे. जानकारी मिली है कि उन्हें एक कॉर्पोरेट फर्म में नौकरी मिल गई थी, लेकिन लगता है कि वित्तीय दबाव बना हुआ था. उनकी मां स्नेहा अखौरी झारखंड हाईकोर्ट में वकील हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी प्रैक्टिस ठप थी.
आर्थिक संकट के कारण उठाया से कदम- पुलिस
अरगोरा थाने के एसएचओ अनिल कुमार तिवारी ने एएनआई को बताया कि पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मिहिर को घर में फांसी के फंदे पर लटका पाया. उनकी मां और 14 वर्षीय बहन को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है. पुलिस ने बताया कि मृतक मिहिर शेखर 24 वर्ष के थे और उन्होंने हाल में ही सीए की पढ़ाई पूरी की थी. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि नौकरी न मिलने की स्थिति और गहरे आर्थिक संकट ने उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया.
आगे की कार्रवाई
मां स्नेहा अखौरी और उनकी नाबालिग बेटी अभी भी अस्पताल में गंभीर अवस्था में हैं और डॉक्टर उनके उपचार में जुटे हुए हैं. पुलिस घटना के सभी पहलुओं की छानबीन कर रही है और परिवार के दोस्तों और रिश्तेदारों से बातचीत कर रही है. इस मामले में आत्महत्या का प्रयास और हत्या जैसे गंभीर आरोप दर्ज किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक नाबालिग बच्ची भी शामिल है. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.
