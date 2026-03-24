झारखंड की सियासत में इन दिनों आरोपों की झड़ी लगी है. पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रघुवर दास ने कांग्रेस और हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. दुमका में ABP News से खास बातचीत में रघुवर दास ने कांग्रेस को 'भ्रष्टाचार की जननी' करार दिया. नेहरू काल के जीप घोटाले से लेकर चारा घोटाले तक की याद दिलाते हुए दास ने तीखे सवाल दागे हैं. साथ ही, झारखंड में 'बांग्लादेशी घुसपैठ' को लेकर एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है.

आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रघुवर दास का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है. उन्होंने दावा किया कि असम, बंगाल और पुडुचेरी में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, जबकि दक्षिण के किलों यानी केरल और तमिलनाडु में भी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी.

रघुवर दास ने की पीएम मोदी की तारीफ

रघुवर दास यहीं नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी के ग्लोबल कद का जिक्र करते हुए कहा, "आज दुनिया मानती है कि मोदी जी वो करिश्माई नेता हैं जो अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच मध्यस्थता कर युद्ध रुकवा सकते हैं. लेकिन अफसोस, कांग्रेस विदेशी ताकतों के हाथों का खिलौना बनकर देश को बदनाम करने में जुटी है."

झारखंड की हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए रघुवर दास ने आरोप लगाया कि राज्य इस वक्त 'आसुरी शक्तियों' के कब्जे में है. जल, जंगल और जमीन, जो झारखंड की पहचान है, आज खतरे में है. रघुवर दास के मुताबिक, राज्य में 'सिंडिकेट राज' चल रहा है. चाहे बालू हो, कोयला हो या शराब, हर जगह कमीशनखोरी का बोलबाला है. उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के प्रधान सचिव का जेल में होना इस बात का सबूत है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं. लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है क्योंकि अधिकारी मुख्यमंत्री की नहीं, बल्कि करप्शन के सिंडिकेट की सुनते हैं.

बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर बोले रघुवर दास

रघुवर दास ने सबसे गंभीर आरोप लगाया 'बांग्लादेशी घुसपैठ' मामले का. उन्होंने ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वोट बैंक की खातिर झामुमो (JMM) घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है. पाकुड़ बॉर्डर से घुसपैठ हो रही है, फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं.

आदिवासी समाज को लेकर जताई चिंता

उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि अगर यही हाल रहा, तो अगले 10 सालों में आदिवासी समाज विलुप्त हो जाएगा. सिदो-कान्हू और तिलका मांझी के वंशजों पर अत्याचार हो रहा है, बेटियों के साथ लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं. दास ने सवाल उठाया कि जो जेएमएम अपने राज्य की बेटियों को नहीं बचा पा रही, वो असम में आदिवासियों को क्या बचाएगी?

रघुवर दास के इन तीखे तेवरों ने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि करप्शन, घुसपैठ और अस्मिता का अखाड़ा बनने वाले हैं. अब देखना ये है कि जेएमएम और कांग्रेस इन गंभीर आरोपों का पलटवार किस अंदाज में करती है.