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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता और राज्यसभा सांसद, सोनिया गांधी की तबीयत खराब है. वह बीते कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं. हालांकि अब उनकी खराब तबीयत पर भी सियासत होती दिख रही है. झारखंड स्थित गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पुराने बयान का जिक्र करते हुए विवादित टिप्पणी की.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने एक बयान को रिपोस्ट करते हुए निशिकांत ने कहा- सोनिया गांधी जी की सलामती ज़रूरी है, लेकिन राहुल गांधी जी को सोरोस का एजेंडा लागू नहीं करने दिया जाएगा. समाचार एजेंसी एएनआई को दिए बयान में निशिकांत कह रहे हैं- 'हम सभी चाहते हैं कि सोनिया गांधी का इलाज दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों द्वारा किया जाए. वह भारत की एक प्रमुख नेता हैं और आज अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अस्तित्व बचा हुआ है, तो वह काफी हद तक उन्हीं की वजह से है.'

मैंने कभी डॉक्टर की जाति नहीं पूछी- निशिकांत दुबे

दुबे ने कहा 'लेकिन उनके बेटे राहुल गांधी ने क्या कहा? हाल ही में उन्होंने कहा था-‘एक अपोलो अस्पताल है, वहां जाइए और पूछिए कि कौन-सा डॉक्टर एससी, एसटी और ओबीसी है.’

उन्होंने कहा 'मैंने अपने पूरे जीवन में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों पर भरोसा किया है. मैंने कभी किसी डॉक्टर से उसकी जाति नहीं पूछी. आज मैंने भी उनसे वही सवाल पूछा कि सर गंगाराम अस्पताल भी एक निजी अस्पताल है-क्या आपने वहां इलाज के दौरान डॉक्टर से उसकी जाति पूछी थी?'

'जार्ज सोरोस के कहने पर आप ...'

दुबे ने कहा 'आप इस देश के भोले-भाले लोगों को भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस समय राहुल गांधी देश को तोड़ने का बड़ा काम कर रहे हैं और यह सब जार्ज सोरोस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है. इसी वजह से मैंने आज यह बातें कही हैं.'

एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में दुबे ने लिखा- 'राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का इलाज जिस अस्पताल गंगाराम में हो रहा है वह प्राइवेट अस्पताल है,वहां आरक्षण लागू नहीं है . यदि एम्स में इलाज कराते तो वहां आपको 60 प्रतिशत आरक्षण के डॉक्टर मिलते,क्या आपका भरोसा सरकारी अस्पताल में नहीं है?उनका इलाज भी डॉक्टर अरुप बासु कर रहे हैं जो आरक्षित वर्ग के डॉक्टर नहीं हैं . सोनिया जी के स्वस्थ होने की कामना हम सभी करते हैं,लेकिन आपने कांग्रेस की क्या हालत बनाई है . जार्ज सोरोस के कहने पर आप समाज को बांटकर देश क्यों तोड़ना चाहते हैं?'