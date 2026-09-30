धनराज नथवानी ने सपा से भरा नामांकन, पिता परिमल नथवानी बोले, 'हमसब के लिए...'

यूपी में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए धनराज नथवानी ने समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन भरा. उनके पिता परिमल नथवानी ने इसे गर्व का पल बताया. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि ये हम सब के लिए गर्व का क्षण है कि धनराज सार्वजनिक जीवन में अपने नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं. परिमल नथवानी खुद झारखंड से निर्दलीय राज्यसभा के सांसद हैं.

सपा चीफ अखिलेश यादव की मौजूदगी में धनराज नथवानी ने अपना नामांकन दाखिल किया. उनके साथ सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने भी पर्चा भरा. धनराज द्वारका देवस्थान समिति के वाइस चेयरमैन हैं. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, गुजरात में ‘जियो’ के कारोबार की देखरेख करते हैं. वो और उनके पिता दोनों ही नाथद्वारा मंदिर बोर्ड के सदस्य हैं.

नथवानी परिवार को जानिए

बता दें कि धनराज के पिता परिमल नथवानी ने एनडीए के समर्थन से झारखंड से राज्यसभा के सदस्य चुने गए. वो चौथी बार उच्च सदन पहुंचे हैं. धनराज को नवंबर 2022 में अमित शाह की जगह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था. परिमल इसके उपाध्यक्ष रहे हैं. वह अहमदाबाद में नरेन्द्र मोदी स्टेडियम के निर्माण और विकास से जुड़े रहे हैं. वहीं धनराज, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी के संचालन मंडल के सदस्य भी हैं और गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं.

Proud moment for all of us as Dhanraj begins his new chapter in public life. @DhanrajNathwani https://t.co/igd7uujlEF — Parimal Nathwani (@mpparimal) September 30, 2026

राज्यसभा के उम्मीदवार को लेकर पूछे गए सवाल पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा था कि 'सरप्राइज के लिए तैयार रहिए'. कहा जा रहा है कि धनराज नथवानी के नामांकन से अखिलेश यादव ने सभी को चौंका दिया. रामगोपाल यादव और धनराज नथवानी के साथ सपा के दो राज्यसभा कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं. तीसरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है.

यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर 16 अक्टूबर को वोटिंग

यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को वोटिंग है. बीजेपी के 7 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है. यूपी में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है. एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के वोट चाहिए. सपा के पास मौजूदा वक्त में 95 विधायक हैं.

झारखंड: CM हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ीं, बड़गाईं जमीन मामले में आरोप तय