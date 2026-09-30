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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडधनराज नथवानी ने सपा से भरा नामांकन, पिता परिमल नथवानी बोले, 'हमसब के लिए...'

धनराज नथवानी ने सपा से भरा नामांकन, पिता परिमल नथवानी बोले, 'हमसब के लिए...'

धनराज नथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में ग्रुप प्रसिडेंट और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं. उनके पिता परिमल नथवानी झारखंड से राज्यसभा सांसद और रिलायंस इंडस्ट्रीज के कॉरपोरेट मामलों के निदेशक हैं.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 30 Sep 2026 09:06 PM (IST)
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यूपी में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए धनराज नथवानी ने समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन भरा. उनके पिता परिमल नथवानी ने इसे गर्व का पल बताया. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि ये हम सब के लिए गर्व का क्षण है कि धनराज सार्वजनिक जीवन में अपने नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं. परिमल नथवानी खुद झारखंड से निर्दलीय राज्यसभा के सांसद हैं.

सपा चीफ अखिलेश यादव की मौजूदगी में धनराज नथवानी ने अपना नामांकन दाखिल किया. उनके साथ सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने भी पर्चा भरा. धनराज द्वारका देवस्थान समिति के वाइस चेयरमैन हैं. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, गुजरात में ‘जियो’ के कारोबार की देखरेख करते हैं. वो और उनके पिता दोनों ही नाथद्वारा मंदिर बोर्ड के सदस्य हैं. 

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नथवानी परिवार को जानिए

बता दें कि धनराज के पिता परिमल नथवानी ने एनडीए के समर्थन से झारखंड से राज्यसभा के सदस्य चुने गए. वो चौथी बार उच्च सदन पहुंचे हैं. धनराज को नवंबर 2022 में अमित शाह की जगह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था. परिमल इसके उपाध्यक्ष रहे हैं. वह अहमदाबाद में नरेन्द्र मोदी स्टेडियम के निर्माण और विकास से जुड़े रहे हैं. वहीं धनराज, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी के संचालन मंडल के सदस्य भी हैं और गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं.

राज्यसभा के उम्मीदवार को लेकर पूछे गए सवाल पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा था कि 'सरप्राइज के लिए तैयार रहिए'. कहा जा रहा है कि धनराज नथवानी के नामांकन से अखिलेश यादव ने सभी को चौंका दिया. रामगोपाल यादव और धनराज नथवानी के साथ सपा के दो राज्यसभा कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं. तीसरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. 

यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर 16 अक्टूबर को वोटिंग

यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को वोटिंग है. बीजेपी के 7 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है. यूपी में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है. एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के वोट चाहिए. सपा के पास मौजूदा वक्त में 95 विधायक हैं. 

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Input By : PTI

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 30 Sep 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
Parimal Nathwani
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