झारखंड के पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के तेलियाही गांव में चोरी के संदेह में एक युवक की ग्रामीणों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना शनिवार (21 फरवरी) देर रात की बताई जा रही है. गांव के कुछ लोगों का आरोप था कि एक युवक गांव में खड़े ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने की कोशिश कर रहा था. इसी शक के आधार पर उसे पकड़ लिया गया.

आरोप है कि इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई. युवक के हाथ-पैर बांध दिए गए और लाठी-डंडों व लात-घूंसों से जमकर मारपीट की गई. मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश भी की, लेकिन गुस्साई भीड़ नहीं मानी.

पुलिस ने छुड़ाया, रास्ते में तोड़ा दम

सूचना मिलने के बाद पड़वा थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने युवक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया. उस समय उसकी हालत बेहद गंभीर थी. उसे इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई.

मृतक की पहचान मुरमा गांव निवासी मनोज राम के बेटे पवन राम के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. दंडाधिकारी की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

मॉब लिंचिंग का मामला- एसपी

पलामू की एसपी रिष्मा रमेशन ने माना है कि पहली नजर में यह मामला मॉब लिंचिंग का लग रहा है. पुलिस ने इस मामले में मॉब लिंचिंग से जुड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.

पुराने आरोपों की भी जांच

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि साल 2024 में मृतक पर कुछ लड़कियों पर टिप्पणी करने का आरोप लगा था. हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है.

घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.