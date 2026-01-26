केंद्र सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर झारखंड आंदोलन के प्रणेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन (दिशोम गुरु) को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है. इस घोषणा के बाद झारखंड की राजनीति में उत्साह और बहस दोनों का माहौल है. जहां मुख्यमंत्री ने इसे राज्य का गौरव बताया है, वहीं उनकी सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने गुरुजी को 'भारत रत्न' न मिलने पर नाराजगी जताई है.

जामताड़ा में मीडिया से मुखातिब होते हुए झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "दिशोम गुरु शिबू सोरेन का कद बहुत बड़ा है, उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार हैं. उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था." अंसारी ने अभिनेता धर्मेंद्र को दिए गए सम्मान का जिक्र करते हुए कहा कि गुरुजी के बलिदानों के आगे यह सम्मान छोटा है और बीजेपी उनके योगदान का अपमान कर रही है.

बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा का पलटवार: सम्मान को आकार से न मापें

दूसरी ओर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने रांची में कहा, "शिबू सोरेन जी को मिला यह सम्मान उनके वर्षों के संघर्ष और स्वयं भारत का सम्मान है. सम्मान की गरिमा उसके वास्तविक स्वरूप से होती है, न कि उसके आकार से. केंद्र सरकार ने उनके योगदान को पहचान कर अत्यंत गौरवपूर्ण कार्य किया है."

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया केंद्र का आभार

पद्म भूषण की घोषणा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "झारखंड की समस्त जनता की ओर से मैं केंद्र सरकार को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ. आदरणीय गुरुजी को मिला यह सम्मान प्रदेश के हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है."

गुरुजी का संघर्ष: सामाजिक न्याय और आदिवासी अस्मिता की लड़ाई

अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री ने शिबू सोरेन के विराट व्यक्तित्व का वर्णन किया. उन्होंने लिखा कि गुरुजी का जीवन किसी राजनीतिक सीमा में नहीं बंधा है. उनका संघर्ष समता, समावेशी समाज, आदिवासी पहचान, शिक्षा और शोषित-वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए रहा है. इसी लंबे संघर्ष के कारण ही दशकों की लड़ाई के बाद झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिल सका.

हेमंत सोरेन की भावुक टिप्पणी: जनता के लिए वह 'भारत रत्न' ही रहेंगे

हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन का अंत एक भावुक संदेश के साथ किया. उन्होंने लिखा कि झारखंड के लोगों के दिलों में और लद्दाख से लेकर केरल तक फैले आदिवासी समाज के बीच शिबू सोरेन हमेशा से भारत रत्न थे और सदैव रहेंगे. उनके अनुसार, गुरुजी का स्थान किसी भी औपचारिक उपाधि से कहीं ऊपर है.