झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान मिलने पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इस बीच उनके बेटे और दुमका से विधायक बसंत सोरेन ने इस सम्मान पर खुशी जताते हुए केंद्र सरकार से एक और बड़ी मांग रख दी है.

दुमका से आई तस्वीरों में जिला समाहरणालय में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान दुमका विधायक बसंत सोरेन नजर आ रहे हैं. अवसर था चौकीदार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का, जहां बसंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

इस मंच से बसंत सोरेन ने अपने पिता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया.

'भारत रत्न पर करना चाहिए विचार'

उन्होंने कहा कि 'दिशोम गुरु' को यह सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिबू सोरेन के लंबे संघर्ष और आदिवासी समाज के लिए उनके योगदान को देखते हुए अब उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' पर भी विचार किया जाना चाहिए.

'रोजगार के लिए सरकार प्रतिबद्ध'

दरअसल, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 293 अभ्यर्थियों को चौकीदार पद के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे गए. बसंत सोरेन ने इसे राज्य सरकार की रोजगार देने की प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया.

सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार का जताया आभार

बता दें कि केंद्र सरकार ने 25 जनवरी को दिशोम गुरु और झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा की थी. इस पर उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि हम सबके प्रिय, सम्माननीय और आदरणीय दिशोम गुरुजी शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान देने के लिए, झारखंड की समस्त जनता की ओर से मैं केंद्र सरकार को हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं.