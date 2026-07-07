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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडलखनऊ और इटावा में हुई शिकायत तो निशिकांत दुबे ने सपा चीफ को सिखाया कानून, कहा- 'खुद अखिलेश यादव...'

लखनऊ और इटावा में हुई शिकायत तो निशिकांत दुबे ने सपा चीफ को सिखाया कानून, कहा- 'खुद अखिलेश यादव...'

Nishikant Dubey News: निशिकांत दुबे ने अपने खिलाफ हुई शिकायतों पर कहा है कि कानून के तहत खुद अखिलेश यादव को थाने जाना चाहिए था. सपा नेताओं को कानून का पालन करना चाहिए.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 07 Jul 2026 04:03 PM (IST)
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राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के तूल पकड़ते ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव को लेकर बड़ा दावा किया था. निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि चोरी के आरोपों में घिरे टिन्नू यादव के अखिलेश यादव से अच्छे संपर्क और रिश्त हैं. इसके बाद से समाजवादी पार्टी के नेता भड़क गए और बीजेपी सांसद के दावे को झूठा बतलाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इसी के साथ निशिकांत को मानहानि का नोटिस भी भेजा गया. 

अपने खिलाफ शिकायत होने पर निशिकांत दुबे की पहली प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "भारतीय न्याय संहिता कानून के प्रावधानों के तहत खुद अखिलेश यादव को थाने जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी. कानून का पालन करना चाहिए."

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अखिलेश यादव ने कही थी FIR की बात

जानकारी के लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता मनोज काका निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत करने लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचे थे. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रिश्ते टिन्नू यादव से जोड़ने पर मनोज काका ने लखनऊ में और इटावा में सपा के प्रदेश सचिव गोपाल यादव ने निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. निशिकांत दुबे पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कल अखिलेश यादव ने कही थी. 

शिकायत में कहा गया है कि निशिकांत दुबे को झूठे और आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट करना चाहिए. वहीं, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के फोन पर बातचीत से जुड़ी पोस्ट वायरल हैं. सपा का दावा है कि ये वायरल पोस्ट पूरी तरह से भ्रामक हैं. 

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 07 Jul 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Nishikant Dubey Akhilesh Yadav Samajwadi Party UP News Jharkhand News
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