लखनऊ और इटावा में हुई शिकायत तो निशिकांत दुबे ने सपा चीफ को सिखाया कानून, कहा- 'खुद अखिलेश यादव...'

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के तूल पकड़ते ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव को लेकर बड़ा दावा किया था. निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि चोरी के आरोपों में घिरे टिन्नू यादव के अखिलेश यादव से अच्छे संपर्क और रिश्त हैं. इसके बाद से समाजवादी पार्टी के नेता भड़क गए और बीजेपी सांसद के दावे को झूठा बतलाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इसी के साथ निशिकांत को मानहानि का नोटिस भी भेजा गया.

अपने खिलाफ शिकायत होने पर निशिकांत दुबे की पहली प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "भारतीय न्याय संहिता कानून के प्रावधानों के तहत खुद अखिलेश यादव को थाने जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी. कानून का पालन करना चाहिए."

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अखिलेश यादव ने कही थी FIR की बात

जानकारी के लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता मनोज काका निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत करने लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचे थे. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रिश्ते टिन्नू यादव से जोड़ने पर मनोज काका ने लखनऊ में और इटावा में सपा के प्रदेश सचिव गोपाल यादव ने निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. निशिकांत दुबे पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कल अखिलेश यादव ने कही थी.

शिकायत में कहा गया है कि निशिकांत दुबे को झूठे और आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट करना चाहिए. वहीं, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के फोन पर बातचीत से जुड़ी पोस्ट वायरल हैं. सपा का दावा है कि ये वायरल पोस्ट पूरी तरह से भ्रामक हैं.

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