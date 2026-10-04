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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंड'देश को गृह युद्ध की ओर...', निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला

'देश को गृह युद्ध की ओर...', निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला

SIR विवाद के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर हमला बोला. उन्होंने आंदोलन को ज्ञानेश कुमार को हटाने और बांग्लादेशियों को वोटर बनाने से जोड़ते हुए गृहयुद्ध की आशंका जताई.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 04 Oct 2026 02:19 PM (IST)
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चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है. दुबे ने आरोप लगाया कि यह पूरा आंदोलन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिक व वोटर बनाने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि ऐसी राजनीति देश को गृह युद्ध की ओर ले जा सकती है.

निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी जितना चाहें विरोध कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया का जवाब दिया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का आंदोलन चुनाव आयोग के खिलाफ चलाया जा रहा है. यह बयान ऐसे समय आया है, जब राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता SIR को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं.

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नेल्ली नरसंहार का हवाला देकर राहुल पर निशाना

दुबे ने 1983 के असम के नेल्ली नरसंहार का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बिना चुनाव कराने का परिणाम हिंसा के रूप में सामने आया. दुबे ने इसी संदर्भ में मौजूदा विवाद को जोड़ते हुए कहा कि देश को ऐसी स्थिति की ओर नहीं बढ़ना चाहिए.

कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर साधा निशाना

बीजेपी सांसद ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों में आंतरिक चुनाव नहीं होते और इन्हें ‘अलोकतांत्रिक पार्टियां’ बताया. कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों को लेकर उन्होंने 1969 के बाद चुनाव नहीं होने का दावा किया. 

‘भारत के नागरिक ही करेंगे मतदान’

दुबे ने कहा कि भारत में चुनाव भारतीय नागरिकों द्वारा ही लड़े और जीते जाने चाहिए. उन्होंने बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नागरिकों के मतदान के खिलाफ अपनी बात दोहराई. उनका बयान ऐसे समय आया है, जब SIR को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चुनाव आयोग की भूमिका, मतदाता सूची और कथित अनियमितताओं को लेकर तीखी राजनीतिक बहस चल रही है. विपक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, जबकि बीजेपी और उसके नेताओं ने इन आरोपों का विरोध किया है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 04 Oct 2026 02:19 PM (IST)
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