'देश को गृह युद्ध की ओर...', निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला

चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है. दुबे ने आरोप लगाया कि यह पूरा आंदोलन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिक व वोटर बनाने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि ऐसी राजनीति देश को गृह युद्ध की ओर ले जा सकती है.

निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी जितना चाहें विरोध कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया का जवाब दिया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का आंदोलन चुनाव आयोग के खिलाफ चलाया जा रहा है. यह बयान ऐसे समय आया है, जब राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता SIR को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं.

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नेल्ली नरसंहार का हवाला देकर राहुल पर निशाना

दुबे ने 1983 के असम के नेल्ली नरसंहार का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बिना चुनाव कराने का परिणाम हिंसा के रूप में सामने आया. दुबे ने इसी संदर्भ में मौजूदा विवाद को जोड़ते हुए कहा कि देश को ऐसी स्थिति की ओर नहीं बढ़ना चाहिए.

Deoghar, Jharkhand: BJP MP Nishikant Dubey says, "This entire movement is an agitation to remove Gyanesh Kumar. It is an agitation to make Bangladeshis citizens of India and make them voters. And there will be an equal and befitting response to every reaction. Rahul Gandhi can continue protesting as much as he wants. When the citizens of India stand up and this has already happened in Assam, where Nellie massacre took place, in which hundreds of people were burnt alive and killed in one night over allegations involving Bangladeshis-it is taking the country towards civil war..." — IANS (@ians_india) October 4, 2026

कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर साधा निशाना

बीजेपी सांसद ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों में आंतरिक चुनाव नहीं होते और इन्हें ‘अलोकतांत्रिक पार्टियां’ बताया. कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों को लेकर उन्होंने 1969 के बाद चुनाव नहीं होने का दावा किया.

‘भारत के नागरिक ही करेंगे मतदान’

दुबे ने कहा कि भारत में चुनाव भारतीय नागरिकों द्वारा ही लड़े और जीते जाने चाहिए. उन्होंने बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नागरिकों के मतदान के खिलाफ अपनी बात दोहराई. उनका बयान ऐसे समय आया है, जब SIR को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चुनाव आयोग की भूमिका, मतदाता सूची और कथित अनियमितताओं को लेकर तीखी राजनीतिक बहस चल रही है. विपक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, जबकि बीजेपी और उसके नेताओं ने इन आरोपों का विरोध किया है.

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