BJP सांसद ने कांग्रेस को घेरते हुए छेड़ी नई बहस, इन इलाकों को भारत में मिलाने की मांग

झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने नोआखाली, सिलहट और चटगांव बंदरगाह को भारत में वापस मिलाने की मां ग करते हुए एक नई बहस को हवा दी है. बीजेपी नेता ने ये भी कहा कि चटगांव बंदरगाह के हाथ से निकल जाने की वजह से ही पूरे नॉर्थ-ईस्ट का विकास रुक गया.

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''मेरा मानना ​​है कि अब समय आ गया है कि न सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान से वापस लिया जाए, बल्कि उन इलाकों को भी वापस लिया जाए जिन्हें नेहरू जी ने जबरन सौंप दिया था. चाहे वह नोआखली हो, चटगांव बंदरगाह हो या सिलहट हो."

जवाहर लाल नेहरू PM बनने के लिए बहुत बेताब थे- निशिकातं दुबे

गोड्डा से बीजेपी सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा, ''जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत बेताब थे. भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन वे 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री नहीं बने. वे 2 सितंबर 1946 को ही प्रधानमंत्री बन गए थे. उनके प्रधानमंत्री बनते ही मुस्लिम लीग ने 'डायरेक्ट एक्शन' शुरू कर दिया.

नोआखाली में हिंदुओं का भीषण नरसंहार हुआ था- निशिकांत दुबे

उन्होंने दावा करते हुए कहा, ''15 अक्टूबर 1946 को हिंदुओं की बहुलता वाले इलाके नोआखाली में हिंदुओं का भीषण नरसंहार हुआ. एक ही दिन में लगभग 10,000 हिंदू मारे गए. लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहर लाल नेहरू वहां नहीं गए. उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि मुस्लिम लीग को उनकी सरकार में कैसे शामिल किया जाए.''

'टिपरा राज्य का हिस्से थे नोआखाली, सिलहट और चटगांव बंदरगाह'

BJP नेता ने आगे कहा, ''नोआखाली, सिलहट और चटगांव बंदरगाह - ये तीनों इलाके 'टिपरा राज्य' का हिस्सा थे. त्रिपुरा को पहले 'टिपरा' के नाम से जाना जाता था. वहां के राजा, बीर बिक्रम सिंह, लगातार नेहरू का विरोध कर रहे थे और सवाल उठा रहे थे कि वे उनके राज्य के बारे में बातचीत कैसे कर सकते हैं? वे पूछते थे- आप नोआखाली पाकिस्तान को कैसे सौंप सकते हैं? आप सिलहट पर जनमत संग्रह कैसे करवा सकते हैं? आप चटगांव पर जनमत संग्रह कैसे करवा सकते हैं? यह मेरा राज्य है, मैं तय करूंगा कि यह भारत का हिस्सा रहे, पाकिस्तान का हिस्सा बने या एक स्वतंत्र राज्य बन जाए.''

'सरदार पटेल ने सेना भेजी और त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना'

निशिकांत दुबे ने ये भी कहा कि सरदार पटेल ने सेना भेजी और अक्टूबर 1948 में त्रिपुरा भारत का हिस्सा बन गया. महारानी कंचन प्रभा ने अक्टूबर 1948 में 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' (विलय पत्र) पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद त्रिपुरा भारत का हिस्सा बन गया. चटगांव बंदरगाह के हाथ से निकल जाने के कारण ही पूरे पूर्वोत्तर (नॉर्थ-ईस्ट) का विकास रुक गया.

'चटगांव, नोआखाली और सिलहट को वापस हासिल किया जाए'

उन्होंने कहा, ''अगर आज पूर्वोत्तर पिछड़ा हुआ लगता है, अगर वहां समस्याएं हैं, अगर हम वहां की खदानों, खनिजों और गैस का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और अगर वह क्षेत्र आज भी कटा-कटा सा महसूस करता है, तो इसकी एकमात्र वजह यही है कि अब वह बंदरगाह हमारे पास नहीं है. अब समय आ गया है कि चटगांव, नोआखाली और सिलहट को वापस हासिल किया जाए."

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