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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंड'संवैधानिक ढांचे पर ऐसा काला धब्बा...', पंडित नेहरू के कार्यकाल की इस घटना का जिक्र कर बोले

'संवैधानिक ढांचे पर ऐसा काला धब्बा...', पंडित नेहरू के कार्यकाल की इस घटना का जिक्र कर बोले

Jharkhand News: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है. दुबे ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के कार्यकाल का जिक्र किया.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 19 Jun 2026 09:28 AM (IST)
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झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर निशाना साध दिया है. दुबे ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के कार्यकाल का जिक्र किया. एक घटना का जिक्र करते हुए निशिकांत दुबे ने नेहरू के कार्यकाल को काला अध्याय बता दिया है, जिससे राजनीति गरमा गई है. 

निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "कांग्रेस का काला अध्याय 19 जून 1964 ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत के संवैधानिक ढांचे पर ऐसा काला धब्बा लगाया, जिसने भूचाल ला दिया. मार्च 1964 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने केशव सिंह नामक व्यक्ति को विशेषाधिकार के तहत जेल भेजा. आनन-फानन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जज जीडी सहगल और एन यू बेग ने विधानसभा की सजा पर रोक लगा दी.

निशिकांत दुबे ने किया घटना का जिक्र

निशिकांत दुबे ने लिखा, "इन जजों के फैसले के विरोध में विधानसभा ने उन दोनों जजों, केशव सिंह के वकील सोलेमन को जेल भेजने का आदेश दिया. इससे हाहाकार मच गया. हाई कोर्ट के जज को जेल जाने की नौबत आ गई. विधानसभा के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच यानी 28 जजों की बेंच बैठी उसने ना केवल सजा पर रोक लगाई, बल्कि विधानसभा के स्पीकर सहित मुख्य मंत्री को भी जेल भेजने का निर्णय सुनाया."

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उन्होंने आगे लिखा, "यह सभी प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के आदेश पर हुआ. विधानसभा सभी जजों को जेल भेजने पर आमादा थी. तभी तत्कालीन राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी, जिसकी सुनवाई आज के ही दिन 19 जून 1964 को संवैधानिक बेंच ने मुख्य न्यायाधीश गजेन्द्र गड़कर के नेतृत्व में शुरू की."

निशिकांत दुबे ने बताया, "वैसे जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज को पागल करार कर गजेन्द्र गड़कर को मुख्य न्यायाधीश बनाया था. इसका फैसला सितंबर 1964 को आया जिसने न्यायपालिका को स्पीकर के अधिकारों को सर्वोपरि मानकर हस्तक्षेप करने से मना किया." उन्होंने आगे लिखा, "पंडित नेहरू के वंशज राहुल गांधी को यह जानकारी कपिल सिब्बल को देना चाहिए.

राहुल गांधी पर अक्सर साधते हैं निशाना

ऐसा पहली बार नहीं है कि निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी, कांग्रेस और पंडित जवाहर लाल नेहरू पर पहली बार निशाना साधा है. निशिकांत दुबे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर लगातार हमलावर रहे हैं. बीते दिनों उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन अपनी सरकार अपने दम पर नहीं, बल्कि राहुल गांधी के इशारे पर चला रहे हैं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 19 Jun 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
Nishikant Dubey BJP RAHUL GANDHI Jharkhand News CONGRESS
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