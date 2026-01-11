शिबू सोरेन को मरणोपरांत भारत रत्न देने की उठी मांग, JMM सांसद महुआ माजी ने PM मोदी को लिखा लेटर

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की सांसद महुआ माजी ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई है. उन्होंने बताया कि एक सांसद के तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया था. इस पत्र का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से भी मिल गया है, जिसमें पुष्टि की गई है कि उनका पत्र वहां प्राप्त हो चुका है.

जयंती पर भावुक हुईं महुआ माजी

महुआ माजी ने कहा कि गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहा है और इस बात पर उन्हें गर्व है. उन्होंने कहा, “हमें ऐसा लगता ही नहीं कि गुरुजी हमारे बीच नहीं हैं. आज हम उनके आवास पर जयंती मनाने आए हैं. हर साल वे खुद यहां विराजमान रहते थे और हम उनका आशीर्वाद लेते थे. वही यादें आज भी हमारे साथ हैं.”

सांसद ने बताया कि जयंती के मौके पर गुरुजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए. इसके बाद वे एक छात्रावास में बनी उनकी आदमकद प्रतिमा के दर्शन के लिए जाएंगी. यह छात्रावास मेधावी छात्रों के लिए है, जहां चयनित बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जा रही है. इस छात्रावास का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है. इसके अलावा खेलगांव में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में भी शामिल होने का कार्यक्रम है.

आदिवासी समाज के ऐतिहासिक नेता

महुआ माजी ने कहा कि शिबू सोरेन एक ऐतिहासिक पुरुष थे और पूरे देश में उन्हें सबसे बड़े आदिवासी नेता के रूप में याद किया जाता है. उन्होंने कहा, “दिशोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहें. गुरुजी आज भी हमारे बीच हैं.”

गुरुजी के नाम पर डायरी भी तैयार

सांसद ने यह भी बताया कि उन्होंने गुरुजी के नाम से एक विशेष डायरी अपने डिजाइन में छपवाई है, जिसे वे लोगों के बीच बांटेंगी. उन्होंने कहा कि आज के दिन उन्हें गुरुजी की बहुत याद आ रही है और पूरे सम्मान व धूमधाम से उनकी जयंती मनाई जा रही है.