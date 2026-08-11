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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंड'रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज बड़ी घटना नहीं', राहुल गांधी के बयान के बाद बोले JMM नेता

'रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज बड़ी घटना नहीं', राहुल गांधी के बयान के बाद बोले JMM नेता

Ranchi Protest News: . राहुल गांधी ने छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज को गलत बताया है. राहुल गांधी के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पलटवार किया गया है

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 11 Aug 2026 12:16 PM (IST)
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झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सोमवार (10 अगस्त) को बयान सामने आया है. राहुल गांधी ने छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज को गलत बताया है. 

राहुल गांधी के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पलटवार किया गया है. जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, "उन्होंने कोई विरोध दर्ज नहीं कराया है. उन्होंने कहा है कि बलप्रयोग नहीं होना चाहिए तो वो हम लोग भी कह रहे हैं. हमारे नेता भी कहते हैं."

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राहुल गांधी पर जेएमएम प्रवक्ता का पलटवार

जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा, "मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ही वहां बलप्रयोग नहीं किया गया है. इसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं. एक वीडियो में पत्थर चलाया जा रहा है. पुलिसकर्मियों को मारा जा रहा है."

पांडेय ने आगे कहा, "यह हमारा भी मानना है कि छात्रों के आंदोलन में कोई बलप्रयोग नहीं किया जाए. न्यूनतम से न्यूनतम और पुलिसकर्मियों ने आत्म रक्षा के लिए कहीं कुछ किया होगा तो उसे बहुत बड़ी घटना मैं नहीं मानता हूं."  

राहुल गांधी ने लाठीचार्ज की घटना पर क्या कहा?

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है. छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है. 

उन्होंने झारखंड सरकार से छात्रों की बात सुनने और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करने की अपील की. इससे पहले भी राहुल गांधी ने झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों का समर्थन किया था. उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से फोन पर बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी थीं और उनकी मांगों के प्रति समर्थन जताया था.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 11 Aug 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
JMM RAHUL GANDHI Ranchi News Jharkhand News CONGRESS Ranchi Protest
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