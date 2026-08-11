'रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज बड़ी घटना नहीं', राहुल गांधी के बयान के बाद बोले JMM नेता

झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सोमवार (10 अगस्त) को बयान सामने आया है. राहुल गांधी ने छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज को गलत बताया है.

राहुल गांधी के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पलटवार किया गया है. जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, "उन्होंने कोई विरोध दर्ज नहीं कराया है. उन्होंने कहा है कि बलप्रयोग नहीं होना चाहिए तो वो हम लोग भी कह रहे हैं. हमारे नेता भी कहते हैं."

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राहुल गांधी पर जेएमएम प्रवक्ता का पलटवार

जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा, "मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ही वहां बलप्रयोग नहीं किया गया है. इसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं. एक वीडियो में पत्थर चलाया जा रहा है. पुलिसकर्मियों को मारा जा रहा है."

Ranchi, Jharkhand: Reacting to Congress MP and LoP Rahul Gandhi's tweet, JMM spokesperson Manoj Pandey says, "...He said that force should not be used. We also say the same. Our leaders also say the same. And it was only on the instructions of Hemant Soren that force was not used… pic.twitter.com/85Qu6mOnyK — IANS (@ians_india) August 11, 2026

पांडेय ने आगे कहा, "यह हमारा भी मानना है कि छात्रों के आंदोलन में कोई बलप्रयोग नहीं किया जाए. न्यूनतम से न्यूनतम और पुलिसकर्मियों ने आत्म रक्षा के लिए कहीं कुछ किया होगा तो उसे बहुत बड़ी घटना मैं नहीं मानता हूं."

राहुल गांधी ने लाठीचार्ज की घटना पर क्या कहा?

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है. छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है.

उन्होंने झारखंड सरकार से छात्रों की बात सुनने और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करने की अपील की. इससे पहले भी राहुल गांधी ने झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों का समर्थन किया था. उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से फोन पर बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी थीं और उनकी मांगों के प्रति समर्थन जताया था.

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