झारखंड के गिरिडीह जिले में डुमरी थाना क्षेत्र के कुलगो टोल प्लाजा पर देर रात बदमाशों ने टोल कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की. घटना में दो टोलकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए डुमरी रेफरल अस्पताल भेजा गया. जानकारी के अनुसार, करीब 15 से 20 गाड़ियों में सवार बदमाशों ने टोल टैक्स देने से मना किया और विरोध करने पर टोल कर्मियों पर हमला कर दिया. यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

विवाद से हिंसा तक पहुंची घटना

घटना की शुरुआत टोल टैक्स मांगने को लेकर हुए विवाद से हुई थी. टोलकर्मियों के मुताबिक, उन्होंने जब टैक्स देने को कहा तो वाहन सवार लोगों ने गाली-गलौज शुरू कर दी. कुछ ही देर में विवाद बढ़ता गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. इसके बाद 15 से 20 गाड़ियों में आए लोगों ने टोल बूथ पर हमला बोल दिया.

मारपीट के दौरान बदमाशों ने टोलकर्मियों के साथ हाथापाई की और एक मोबाइल फोन व सोने की चेन छीन ली. घटना के बाद कुलगो टोल प्लाजा पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कुछ समय के लिए टोल संचालन बाधित रहा.

टोल कर्मियों का बयान

टोलकर्मी गौतम शर्मा ने बताया कि बारातियों से भरे काफिले के लोगों ने पहले गाली दी, फिर चाभी से हमला किया. उन्होंने हमारा मोबाइल और 10 ग्राम का सोने का चेन छीन लिया. वहीं, टोल प्लाजा मैनेजर राम अवतार मुदगल ने बताया कि 30 अक्टूबर की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच धनबाद से आ रही गाड़ियों ने पैसे देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि “पहले तो पैसे बाद में देंगे” कहकर सभी गाड़ियां निकल गईं, लेकिन फिर मारपीट करने लौट आए.

पुलिस जांच में जुटी, आरोपियों पर होगी कार्रवाई

घटना के बाद टोल प्रबंधन की ओर से डुमरी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के अनुसार, बदमाशों की पहचान की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी. इस घटना से स्थानीय लोगों और टोलकर्मियों में दहशत का माहौल है. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि टोल प्लाजा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी.