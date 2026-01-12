झारखंड: चोरी के शक में मासूम को तालीबानी सजा! सात साल के बच्चे को पेड़ से बांधकर पीटा गया

झारखंड के रामगढ़ जिले से एक बेहद दर्दनाक और शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां चोरी के संदेह में एक सात साल के मासूम बच्चे को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया. यह घटना सामने तब आई जब इसका 20 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चे के हाथ-पैर बंधे हुए हैं और उसे पीटा जा रहा है.

यह घटना 9 जनवरी को पतरातू थाना क्षेत्र की डीजल कॉलोनी में हुई थी. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की. जांच के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी बबलू प्रसाद उर्फ टीकाधारी को गिरफ्तार कर लिया. उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला

पतरातू थाना प्रभारी शिवलाल गुप्ता ने पीटीआई-भाषा को बताया कि वायरल वीडियो का बारीकी से विश्लेषण किया गया. जिसके आधार पर आरोपी की पहचान हुई और उसे पकड़ा गया. पुलिस के अनुसार, पीड़ित बच्चे के बड़े भाई की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पोक्सो एक्ट की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

आरोपियों की पहचान कर जल्द किया जाएगा गिरफ्तार- पुलिस

शिकायत में बताया गया है कि बबलू प्रसाद ने कॉलोनी के दो अन्य लोगों के साथ मिलकर बच्चे को रोका और उस पर पैसे चोरी करने का आरोप लगाया. इसके बाद बच्चे को पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा गया.

पुलिस ने बताया कि इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. यह मामला एक बार फिर समाज में बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

