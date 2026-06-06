झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैद्यनाथ राम को अपना प्रत्याशी बनाया है. झामुमो ने राज्य की दो राज्यसभा सीट में से एक के लिए पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम को शनिवार (06 जून) को अपना उम्मीदवार घोषित किया. पार्टी के एक नेता ने इस बारे में जानकारी दी. राज्यसभा की इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा.

झामुमो के महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों को बताया कि राम आठ जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. दूसरी सीट के बारे में भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस के साथ चर्चा के बाद पार्टी नेतृत्व इस पर अंतिम निर्णय लेगा.

कांग्रेस ने प्रणव झा को किया था उम्मीदवार घोषित

कांग्रेस ने शुक्रवार (05 जून) को पार्टी के सीनियर पदाधिकारी प्रणव झा को राज्य की दो राज्यसभा सीट में से एक के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया था. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक के दौरान सत्तारूढ़ विधायकों ने मांग की थी कि पार्टी दोनों सीट पर चुनाव लड़े.

शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा की एक सीट

JMM के सह-संस्थापक शिबू सोरेन के निधन के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई थी जबकि भाजपा सदस्य दीपक प्रकाश 21 जून को अपना छह साल का कार्यकाल पूरा करेंगे. चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया एक जून से शुरू हो गई है और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आठ जून है.

झारखंड में किस पार्टी के पास कितने विधायक?

राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान 18 जून को होगा. प्रदेश में सत्तारूढ़ गठबंधन के कुल 56 विधायक हैं और राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को 28 वोटों की जरूरत है. इनमें झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के चार और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के दो विधायक हैं.

इसके साथ ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास 24 विधायक हैं, जिनमें से भाजपा के 21 और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (एजेएसयू) पार्टी और जद (यू) के एक-एक विधायक हैं. झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक विधायक है.

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