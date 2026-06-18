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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJharkhand Rajya Sabha Chunav 2026 Live: झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर वोटिंग आज, परिणाम तय करेंगे INDIA का भविष्य?

Jharkhand Rajya Sabha Chunav 2026 Live: झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर वोटिंग आज, परिणाम तय करेंगे INDIA का भविष्य?

Jharkhand Rajya Sabha Chunav 2026 Live: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। वोटिंग से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने विधायकों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं.

Reported By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 18 Jun 2026 06:28 AM (IST)

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Jharkhand Rajya Sabha Chunav 2026 Live
Source : ANI

Background

Jharkhand Rajya Sabha Chunav 2026 Live: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए गुरुवार, 18 जून को मतदान होगा. सत्तारूढ़ INDIA गठबंधन और विपक्षी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने अपने-अपने विधायकों को एकजुट रखने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए अलग-अलग होटल में बैठकें कीं. राज्यसभा की दो सीटों के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में हैं.

INDIA गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने बैद्यनाथ राम और कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी भी चुनावी मुकाबले में हैं. संख्या बल के आधार पर JMM उम्मीदवार बैद्यनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है.

हालांकि दूसरी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और समर्थित नथवानी के बीच मुकाबला रोचक हो गया है. राज्यसभा पहुंचने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 28 पहली वरीयता वाले वोटों की जरूरत होगी.

मतदान से पहले प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने दावा किया कि NDA के सभी विधायक एकजुट हैं. उन्होंने कहा कि विपक्षी खेमे के कुछ विधायक अंतरात्मा की आवाज और व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए मतदान करेंगे. दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि INDIA गठबंधन के सभी 56 विधायक एकजुट हैं और दोनों सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे. 

राज्यसभा की एक सीट JMM के सह-संस्थापक शिबू सोरेन के निधन के कारण रिक्त हुई थी, जबकि दूसरी सीट नेता दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून को समाप्त होने के कारण खाली हो रही है. दोनों सीटों के लिए मतदान गुरुवार को होगा और मतगणना चुनाव आयोग की अनुमति मिलने के बाद शुरू की जाएगी.

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