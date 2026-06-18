Jharkhand Rajya Sabha Results: परिमल नाथवानी ने जीता झारखंड राज्यसभा का चुनाव, कांग्रेस को लगा बड़ा झटका
Jharkhand Rajya Sabha Election में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है. दो सीटों के चुनाव में कांग्रेस के प्रणव झा चुनाव हार गए हैं. वहीं परिमल नाथवानी ने जीत हासिल की है.
भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA ने झारखंड में भी INDIA अलायंस के किले में सेंध लगा दी है. दो सीटों के राज्यसभा चुनाव में मतदान के बाद आए परिणामों में निर्दल उम्मीदवार परिमल नाथवानी जीत गए हैं. उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन दिया था. इसके साथ ही महागठबंधन के घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बैद्यनाथ राम ने भी जीत हासिल की है.
इस चुनाव में कांग्रेस ने प्रणव झा को मैदान में उतारा था. राज्यसभा चुनाव में नाथवानी को 28 वोट मिले. वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को 19 और JMM प्रत्याशी बैद्यनाथ राम को 31 मिले. साथ ही 3 वोट अवैध पाए गए. राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो राज्यसभा चुनाव के इस परिणाम का असर झारखंड सरकार की स्थिरता पर भी पड़ सकता है.
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परिमल की जीत पर किसने क्या कहा?
परिमल नाथवानी की जीत के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बधाई दी. गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा कि झारखंड से राज्यसभा के चुनाव में NDA समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी जी को जीत की बधाई , उन्हें कुल 28 मत मिले. कांग्रेस प्रत्याशी को केवल 20, महा गठबंधन बुरी तरह हारा.
वहीं सीता सोरेन ने लिखा कि झारखंड से राज्यसभा के चुनाव में NDA समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी को जीत की बधाई!!
पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने भी जीत की बधाई दी. उन्होंने लिखा कि झारखंड से राज्यसभा के चुनाव में NDA समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी को जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप झारखंड के आम लोगों तक केंद्र सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने में सकारात्मक भूमिका निभायेंगे. जय भाजपा ! विजय एनडीए !!
4 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग
बता दें 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में राज्यसभा चुनाव के लिए 1 सदस्य को 28 मतों की जरूरत थी. एनडीए के पास 24 मत थे. हालांकि नाथवानी की जीत से यह स्पष्ट हो गया है कि कम से 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है. विधानसभा में जेएमएम के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4, सीपीआईएमएल के 2, बीजेपी के 21, एजेएसयू 1 विधायक है.