'BJP की तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण की राजनीती', बाबूलाल मरांडी का कांग्रेस पर बड़ा हमला

झारखंड की राजनीति के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दुमका में एबीपी संवाददाता से खास बातचीत की है. मरांडी ने न केवल देश की राजनीति, बल्कि वैश्विक संकट और कांग्रेस की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार किया है. उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी 'तुष्टीकरण' नहीं, बल्कि 'संतुष्टीकरण' की राजनीति करती है.

दुमका में बाबूलाल मरांडी ने चुनावी राज्यों पर बड़ा दावा किया है. मरांडी ने कहा कि असम में हेमंत विश्वशर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की वापसी तय है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में जनता के चेहरे बता रहे हैं कि इस बार वहां कमल खिलने वाला है. "बीजेपी देश के लिए राजनीति करती है, हिंदू-मुस्लिम के लिए नहीं. हमारी योजनाएं जाति देखकर नहीं, जरूरत देखकर बनती हैं. हम तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण करते हैं. जब हम समान नागरिक संहिता (UCC) की बात करते हैं, तो इसमें राजनीति कहां है? देश का सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है."

बीजेपी ने ही दी देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) द्वारा असम में आदिवासियों की राजनीति करने पर मरांडी ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी ने ही देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी. "अटल जी ने आदिवासी मंत्रालय बनाया, संथाली भाषा को सम्मान दिया. आज मोदी जी के राज में गांव-गांव बिजली और इंटरनेट है.

कांग्रेस संसद में डिजिटल लेन-देन का मजाक उड़ाती थी, लेकिन आज दुनिया का 45% डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में हो रहा है. यही वजह है कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है और विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा."

'कांग्रेस देश में गैस की कमी पर पैनिक क्रिएट कर रही'

इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के कारण ईंधन की कीमतों पर हो रही राजनीति पर भी मरांडी जमकर बरसे. उन्होंने राहुल गांधी को 'पॉजिटिव राजनीति' करने की सलाह दी. "देश में गैस की कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पैनिक क्रिएट कर रही है. राहुल गांधी को चाहिए था कि वो कार्यकर्ताओं से कहें कि एक दिन गाड़ी न चलाएं या तेल बचाएं, लेकिन वो सिर्फ राजनीति करेंगे.

युद्ध रोकने के लिए मोदी जी शांति और वार्ता की बात कर रहे हैं, फंसे हुए भारतीयों को निकाल रहे हैं और कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही है." मरांडी ने स्पष्ट किया कि आगामी चुनावों में बीजेपी का मुद्दा 'विकास और राष्ट्रवाद' रहने वाला है, जबकि कांग्रेस पर उन्होंने संकट के समय में भी नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया.