झारखंड राज्यसभा चुनाव बना दिलचस्प, अभी तक 5 उम्मीदवारों ने खरीदा नामांकन फॉर्म

झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा के दो सीटों के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. अभी तक पांच उम्मीदवार ही नामांकन पत्र खरीद चुके हैं, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है.

पांच उम्मीदवारों में शामिल कौन?

अब तक नामांकन पत्र खरीदने वालों में झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा, भाजपा नेता प्रो. गौरव वल्लभ, पूर्व राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी (निर्दलीय) और वाईएसआर कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद वी. विजयसाई रेड्डी (निर्दलीय) शामिल हैं.

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भाजपा ने अभी नहीं खोला पत्ता

भाजपा ने अभी अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन पार्टी के प्रभावशाली चेहरे प्रो. गौरव वल्लभ ने नामांकन पत्र खरीद लिया है. पार्टी आज अपना फैसला घोषित कर सकती है.

निर्दलीय उम्मीदवारों की चुनौती

निर्दलीय उम्मीदवारों को नामांकन के साथ 10 प्रस्तावकों (विधायकों) के हस्ताक्षर जमा करने होंगे. परिमल नाथवानी और वी. विजयसाई रेड्डी दोनों इस शर्त को पूरा करने की कोशिश करेंगे.

संख्याबल का गणित

राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 28 विधायकों का समर्थन जरूरी है. महागठबंधन (झामुमो-कांग्रेस-आरजेडी आदि) के पास कुल 56 विधायक हैं. वहीं एनडीए (भाजपा-आप-जेवीएम) के पास 24 विधायक हैं. झामुमो दूसरी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. हालांकि पहला सीट झामुमो के लिए कंफर्म माना जा रहा है.

क्रॉस वोटिंग की संभावना

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वोटिंग के समय ‘खेला’ हो सकता है. क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते सभी पार्टियां अपने विधायकों को बांधने की रणनीति पर काम कर रही हैं.

दिलचस्प मुकाबला

इस बार का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि भाजपा ने बौद्धिक छवि वाले गौरव वल्लभ को मैदान में उतारने की तैयारी की है, जबकि महागठबंधन पारंपरिक राजनीतिक अनुभव पर भरोसा कर रहा है. 8 जून के बाद नामांकन वापसी के बाद स्थिति और साफ होगी. 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे.

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