हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड राज्यसभा चुनाव बना दिलचस्प, अभी तक 5 उम्मीदवारों ने खरीदा नामांकन फॉर्म

झारखंड राज्यसभा चुनाव बना दिलचस्प, अभी तक 5 उम्मीदवारों ने खरीदा नामांकन फॉर्म

Rajyasabha Election: झारखंड राज्यसभा चुनाव में 18 जून को 2 सीटों पर मतदान. अब तक 5 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदे, जिसमें गौरव वल्लभ, प्रणव झा और बैद्यनाथ राम शामिल. भाजपा की औपचारिक घोषणा बाकी.

By : शशांक कुमार | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 07 Jun 2026 12:53 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा के दो सीटों के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. अभी तक पांच उम्मीदवार ही नामांकन पत्र खरीद चुके हैं, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है.

पांच उम्मीदवारों में शामिल कौन?

अब तक नामांकन पत्र खरीदने वालों में झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा, भाजपा नेता प्रो. गौरव वल्लभ, पूर्व राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी (निर्दलीय) और वाईएसआर कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद वी. विजयसाई रेड्डी (निर्दलीय) शामिल हैं.

राज्यसभा चुनाव: JMM ने पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम को बनाया उम्मीदवार, दूसरी सीट के लिए प्रत्याशी कौन?

भाजपा ने अभी नहीं खोला पत्ता

भाजपा ने अभी अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन पार्टी के प्रभावशाली चेहरे प्रो. गौरव वल्लभ ने नामांकन पत्र खरीद लिया है. पार्टी आज अपना फैसला घोषित कर सकती है. 

निर्दलीय उम्मीदवारों की चुनौती

निर्दलीय उम्मीदवारों को नामांकन के साथ 10 प्रस्तावकों (विधायकों) के हस्ताक्षर जमा करने होंगे. परिमल नाथवानी और वी. विजयसाई रेड्डी दोनों इस शर्त को पूरा करने की कोशिश करेंगे. 

संख्याबल का गणित

राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 28 विधायकों का समर्थन जरूरी है. महागठबंधन (झामुमो-कांग्रेस-आरजेडी आदि) के पास कुल 56 विधायक हैं. वहीं एनडीए (भाजपा-आप-जेवीएम) के पास 24 विधायक हैं. झामुमो दूसरी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. हालांकि पहला सीट झामुमो के लिए कंफर्म माना जा रहा है. 

क्रॉस वोटिंग की संभावना

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वोटिंग के समय ‘खेला’ हो सकता है. क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते सभी पार्टियां अपने विधायकों को बांधने की रणनीति पर काम कर रही हैं. 

दिलचस्प मुकाबला

इस बार का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि भाजपा ने बौद्धिक छवि वाले गौरव वल्लभ को मैदान में उतारने की तैयारी की है, जबकि महागठबंधन पारंपरिक राजनीतिक अनुभव पर भरोसा कर रहा है. 8 जून के बाद नामांकन वापसी के बाद स्थिति और साफ होगी. 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे. 

झारखंड में बदला राज्यसभा चुनाव का समीकरण, बीजेपी नेता गौरव वल्लभ की एंट्री से हलचल तेज

Published at : 07 Jun 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Jharkhand News Rajyasbha Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
झारखंड राज्यसभा चुनाव बना दिलचस्प, अभी तक 5 उम्मीदवारों ने खरीदा नामांकन फॉर्म
झारखंड राज्यसभा चुनाव बना दिलचस्प, अभी तक 5 उम्मीदवारों ने खरीदा नामांकन फॉर्म
झारखंड
राज्यसभा चुनाव: JMM ने पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम को बनाया उम्मीदवार, दूसरी सीट के लिए प्रत्याशी कौन?
राज्यसभा चुनाव: JMM ने पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम को बनाया उम्मीदवार, दूसरी सीट के लिए प्रत्याशी कौन?
झारखंड
झारखंड में बदला राज्यसभा चुनाव का समीकरण, बीजेपी नेता गौरव वल्लभ की एंट्री से हलचल तेज
झारखंड में बदला राज्यसभा चुनाव का समीकरण, बीजेपी नेता गौरव वल्लभ की एंट्री से हलचल तेज
झारखंड
तमिलनाडु के बाद अब झारखंड में टूटेगा INDIA अलायंस? राज्यसभा पर JMM-कांग्रेस के बीच बढ़ी तकरार
तमिलनाडु के बाद अब झारखंड में टूटेगा INDIA अलायंस? राज्यसभा पर JMM-कांग्रेस के बीच बढ़ी तकरार
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy: किराए के कमरे से 'Coaching King' बनने तक का सफर | Faizal Khan | Patna News
Salman Khan से लेकर Amitabh Bachchan तक, Andre Timmins ने सुनाए IIFA के यादगार पल
E20 Petrol vs Power Petrol | क्या Power Petrol वाकई बेहतर है? #e20petrol #autolive
Maruti Suzuki WagonR : India's first flex fuel car | #marutisuzuki #wagonr #flexfuel #autolive
Big Breaking | Khan Sir Controversy: खान सर के कोचिंग सील को लेकर आई बड़ी खबर |Patna Coaching Firing
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में बगावत के बाद ममता बनर्जी का बड़ा दांव, भतीजे अभिषेक के 'पर' कतरे, डेरेक ओ'ब्रायन को मिली ये जिम्मेदारी
TMC में बगावत के बाद ममता बनर्जी का बड़ा दांव, अभिषेक के 'पर' कतरे, डेरेक ओ'ब्रायन को दी ये जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: फिर बढ़े रसोई गैस के दाम, अब लखनऊ में इतने दाम में मिलेगा घरेलू LPG सिलेंडर
यूपी: फिर बढ़े रसोई गैस के दाम, अब लखनऊ में इतने दाम में मिलेगा घरेलू LPG सिलेंडर
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup: वर्ल्ड कप टीम के साथ आए इराक के फुटबॉलर को अमेरिका ने किया डिटेन, घंटों चली पूछताछ
वर्ल्ड कप टीम के साथ आए इराक के फुटबॉलर को अमेरिका ने किया डिटेन, घंटों चली पूछताछ
बॉलीवुड
'वो मुझे बार-बार किस करता रहा', 'मुन्ना भाई MBBS' की इस एक्ट्रेस का सालों बाद छलका दर्द, सुनाया किस्सा
'वो मुझे बार-बार किस करता रहा', 'मुन्ना भाई MBBS' की इस एक्ट्रेस का सालों बाद छलका दर्द
इंडिया
इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी की योग्यता पर उठाया था सवाल, PM मोदी का जिक्र कर शशि थरूर ने दिया जवाब
इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी की योग्यता पर उठाया था सवाल, शशि थरूर ने दिया जवाब
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: क्या घरेलू सिलेंडर के साथ आज पेट्रोल-डीजल की भी बढ़ी कीमत? चेक करें लेटेस्ट रेट
क्या घरेलू सिलेंडर के साथ आज पेट्रोल-डीजल की भी बढ़ी कीमत? चेक करें लेटेस्ट रेट
शिक्षा
UGC Net Exam schedule: NTA ने जारी किया UCG NET परीक्षा का शेड्यूल, जानें कब से कब तक होगी परीक्षा?
NTA ने जारी किया UCG NET परीक्षा का शेड्यूल, जानें कब से कब तक होगी परीक्षा?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget